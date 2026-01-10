У астронавта возникли проблемы со здоровьем: NASA впервые в истории проведет медицинскую эвакуацию с МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) досрочно доставит домой четырех астронавтов миссии Crew-11. Они вернутся на Землю раньше в рамках первой в истории медицинской эвакуации с Международной космической станции (МКС).

Видео дня

Об этом сообщили на сайте NASA 8 января. Там отметили, что состояние одного члена экипажа, который нуждается в досрочном возвращении, является стабильным. Безопасное выполнение миссий является наивысшим приоритетом, отметили в Управлении.

"Пока NASA пересматривает даты возвращения Crew-11, агентство также сотрудничает с SpaceX и ее международными партнерами, чтобы рассмотреть возможные варианты для ускорения запуска миссии Crew-12. Агентство ожидает решения относительно ориентировочной даты возвращения Crew-11 в ближайшие дни", – сказано в сообщении.

Как пишет Space.com, это будет первая медицинская эвакуация в истории орбитальной лаборатории, которая непрерывно принимает экипажи космонавтов с ноября 2000 года. В NASA заверили, что причин для паники нет: состояние пострадавшего астронавта стабильное, и с ним все должно быть в порядке.

"Это не экстренная процедура вывода с орбиты, хотя мы всегда сохраняем такую возможность, и NASA и наши партнеры регулярно проводят тренировки по этому поводу", – заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

Он пояснил, что на Международной космической станции нет возможности правильно диагностировать и лечить заболевание, которым страдает один из астронавтов.

NASA не назвала имя пострадавшего и не предоставила много деталей о медицинской проблеме. Доктор Джеймс Полк, главный врач NASA, сказал, что эта проблема не имеет ничего общего с выходом в открытый космос или подготовкой к нему. "Это не оперативная проблема. Это не травма, полученная во время выполнения оперативных задач", – отметил он.

Экипаж Crew-11 состоит из астронавтов NASA Зены Кардман и Майкла Финка, японца Кимии Юи и Олега Платонова из "Роскосмоса". Четверка отправилась на МКС на боди SpaceX Crew Dragon Endeavour 1 августа 2025 года.

Они уже приближаются к концу своей запланированной шестимесячной миссии на борту орбитальной лаборатории, что, возможно, немного упростило решение об эвакуации.

"Мы всегда будем делать все, что нужно для наших астронавтов, но сейчас мы осознаем, что миссия Crew-11 подходит к концу. Они достигли почти всех целей миссии. Crew-12 все равно стартует через несколько недель. Сейчас благоприятный момент – когда корабль готов, а погода способствует – чтобы вернуть нашу команду домой", – сказал Айзекман.

Как сообщал OBOZ.UA, российский космонавт Олег Артемьев был исключен из состава будущей миссии Crew-12 в рамках программы NASA пилотируемого орбитального полета космического корабля Crew Dragon. Дело в том, что россиянина уличили в попытке шпионажа против владельца указанного корабля, компании SpaceX.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!