Когда NASA запустят отложенную историческую миссию на Луну: известна дата

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства(NASA) перенесло запуск миссии Artemis II на 6 марта этого года. Новую дату объявили после успешного завершения повторного испытания с заправкой ракеты.

По данным The Guardian, в начале месяца во время заправки инженеры зафиксировали утечку жидкого водорода из ракеты Space Launch System на стартовой площадке. Из-за этого запуск пришлось отменить.

После повторного теста NASA объявило новую дату старта, отметив, что она определена "с оговорками", поскольку еще продолжаются значительные подготовительные работы. Однако четверо участников миссии, трое астронавтов из США и один из Канады, в пятницу начали второй период карантина перед полетом.

Artemis II предусматривает 10-дневный облет Луны без посадки и должен стать полетом, во время которого люди удалятся в космосе дальше, чем когда-либо прежде. По данным NASA, корабль пролетит около 4700 миль (7600 км) за обратную сторону Луны, превысив рекорд миссии Apollo 13, состоявшейся в 1970 году.

Миссия станет подготовительным этапом к Artemis III, запланированной на 2028 год, которая должна обеспечить первую с декабря 1972 года высадку людей на Луну.

Напомним, NASA приняло решение разрешить астронавтам брать в космос современные смартфоны. Новые правила начнут действовать с миссии Crew-12, а также во время полета Artemis II. Речь идет об использовании актуальных моделей устройств непосредственно во время космических полетов.

Также OBOZ.UA сообщал, национальное управлениедосрочно доставит домой четырех астронавтов миссии Crew-11. Они вернутся на Землю раньше в рамках первой в истории медицинской эвакуации с Международной космической станции.

