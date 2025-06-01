Трамп назначит нового руководителя NASA: близкий соратник Маска оказался за бортом

В Белом доме анонсировали, что президент США Дональд Трамп вскоре объявит нового кандидата на должность руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В то же время там не объяснили, почему первоначальный номинант Джаред Айзекман больше не участвует в конкурсе.

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Кандидатуру коммерческого астронавта, который является близким соратником миллиардера Илона Маска, американская администрация планирует отозвать. Об этом 1 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на комментарий представительницы Белого дома Лиз Хьюстон.

"Очень важно, чтобы следующий руководитель NASA полностью соответствовал программе президента Трампа "Америка превыше всего", и о замене будет объявлено непосредственно президентом в ближайшее время", – говорится в публикации.

Издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома тоже сообщило, что там планируют отозвать кандидатуру Айзекмана. СМИ отмечают, что такой внезапный шаг был сделан за несколько дней до того, как Сенат должен был проголосовать именно за его кандидатуру на должность главы NASA.

Джаред Айзекман – коммерческий астронавт и миллиардер, генеральный директор компании Shift4. Он имеет давние отношения с Илоном Маском, который на этой неделе покинул пост старшего советника президента Дональда Трампа и руководителя Департамента правительственной эффективности.

"Пока непонятно, чем руководствовался Белый дом, делая такие кадровые перестановки", – пишет Reuters.

Отмечается, что демократы в Сенате уже несколько месяцев критикуют отношения Айзекмана с Маском, учитывая тесные связи последнего с Белым домом и его роль как генерального директора SpaceX – одного из крупнейших подрядчиков NASA.

В марте The Wall Street Journal писало, что Маск лично попросил Айзекмана возглавить агентство, и демократы подчеркивали этот факт во время слушаний по его утверждению в прошлом месяце.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле президент США Дональд Трамп предложил сократить бюджет NASA на следующий год. Аналитики прогнозировали, что это может почти вдвое сократить финансирование научных программ агентства, а также привести к прекращению поддержки других важных инициатив, таких как доставка грунта с Марса и создание нового космического телескопа.

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