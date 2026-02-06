'Небольшой шаг в правильном направлении': в NASA разрешили астронавтам брать в космос смартфоны

NASA приняло решение разрешить астронавтам брать в космос современные смартфоны. Новые правила начнут действовать с миссии Crew-12, а также во время полета Artemis II. Речь идет об использовании актуальных моделей устройств непосредственно во время космических полетов.

Заявление руководителя агентства появилось в соцсети X, где он сообщил об изменении подходов NASA к личным устройствам экипажей. Администратор NASA Джаред Айзекман отметил, что агентство предоставило астронавтам инструменты для фиксации важных моментов и общения с близкими. Он также подчеркнул, что были пересмотрены давние процессы сертификации техники для космических полетов.

Агентство позже пояснило, что решение было принято после ускоренной проверки оборудования для использования в космосе. Оно касается как орбитальных миссий, так и будущих полетов в рамках лунной программы.

В заметке он отметил: "Астронавты NASA вскоре полетят с новейшими смартфонами, начиная с Crew-12 и Artemis II. Мы предоставляем нашим экипажам инструменты для съемки особых моментов для их семей и обмена вдохновляющими изображениями и видео со всем миром..."

Новые подходы NASA

В NASA уточнили, что смартфоны позволят астронавтам делать фото и видео без дополнительного специализированного оборудования. Это должно упростить фиксацию работы экипажа и повседневной жизни на орбите. Также ожидается, что материалы из космоса станут более доступными для широкой аудитории.

Отдельно в агентстве обратили внимание на то, что ускоренная сертификация современного оборудования стала ответом на операционные потребности миссий. Такой подход, по словам руководства, планируют применять и в дальнейшем при подготовке полетов на Луну.

Технические детали решений

Смартфоны будут проходить обязательную проверку на соответствие требованиям безопасности и работы в условиях микрогравитации. Речь идет об устойчивости к радиации, температурным колебаниям и ограничениям энергопотребления. Первыми устройства будут использовать экипажи миссий Crew-12 на орбите Земли и Artemis II во время облета Луны.

В NASA ожидают, что нововведение не повлияет на безопасность полетов и одновременно поддержит научную и коммуникационную составляющую миссий. Агентство рассматривает это решение как часть обновления технических подходов в пилотируемой космонавтике.

