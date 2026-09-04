После зимы из-под земли одновременно выползают десятки тысяч змей: где это происходит и что это означает

В канадской провинции Манитоба каждую весну наблюдается уникальное природное явление: десятки тысяч змей одновременно выползают из подземных укрытий после зимней спячки. Это происходит недалеко от поселения Нарсисс, примерно в 130 км к северу от Виннипега, и связано с началом сезона размножения.

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Об этом сообщает Evenimentul Zilei. Местность Narcisse Snake Dens считается одним из крупнейших в мире мест скопления змей и ежегодно привлекает исследователей и туристов.

Где собираются десятки тысяч змей

Подземные убежища в Нарсиссе имеют природное происхождение. Они сформировались в известняковых породах, где вода со временем создала пещеры и трещины, достигающие уровня ниже промерзания грунта.

Благодаря этому температура внутри остается выше нуля даже во время суровых зим в Манитобе. Такие условия позволяют большому количеству змей переживать холодный период под землей.

Когда весной температура повышается, рептилии начинают массово выходить на поверхность. Первыми появляются самцы, а после выхода самки вокруг неё могут собраться более 100 особей, образуя так называемый "брачный шар".

Пик этого явления обычно приходится на конец апреля — начало мая. В этот период возле подземных укрытий может находиться от 70 до 100 тысяч змей.

Как змей защищают от гибели

В Нарсиссе обитает краснобокий подвид обыкновенного подвязочного ужа. Для людей эти змеи не представляют опасности и во время сезона размножения, как правило, не реагируют на присутствие посетителей.

Эта природная достопримечательность имеет значение не только для туристов, но и для сохранения дикой природы. Раньше во время сезонной миграции большое количество змей гибло, пересекая дороги в этом районе.

Чтобы снизить смертность животных, власти Манитобы построили специальные туннели под дорогами и установили ограждения, которые направляют змей к безопасным переходам. Сегодня наблюдать за необычным явлением можно со специальных смотровых площадок.

Напомним, из-за глобального потепления некоторые ядовитые змеи начали расширять свои ареалы и приближаться к густонаселённым территориям. Среди них — хлопковая змея, крайт и чёрная мамба.

Как писал OBOZ.UA, учёные обнаружили окаменелости трёх змей, погибших около 38 миллионов лет назад. Исследователи предполагают, что они могли зимовать вместе, как это делают современные подвязковые змеи.

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