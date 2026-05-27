Почему ядовитые змеи стали чаще приближаться к жилищу людей: ученые назвали причину

В последнее время высокоядовитые змеи начали мигрировать в новые места обитания. Так, хлопковая змея, крайт и черная мамба из-за потепления расширяют собственные ареалы до густозаселенных человеческих территорий. К этому добавляется и рост количества человеческих поселений и плотности их заселения.

Ученые предупреждают о росте риска встреч людей с ядовитыми змеями, рассказывают в Euronews. Европейский вещатель ссылается на обнародованное в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases исследование.

Для кого возрастает угроза

Хотя исследователи отмечают, что с изменением климата и "активным освоением территорий человеком" количество контактов между людьми и змеями будет расти "по всему миру", в первую очередь речь идет об увеличении случаев укусов и смертей в тропических регионах.

Больше всего случаев укусов змей сейчас фиксируется в Южной Азии. По оценкам авторов исследования, каждый год там может происходить около четырех миллионов таких инцидентов.

В отчете подчеркивается, что змеи все чаще могут появляться вблизи жилья людей "в садах, на фермах, детских площадках и даже в городских зеленых зонах". Наиболее уязвимыми остаются сельские районы с ограниченным доступом к медицинской помощи.

Также растет угроза для населенных регионов Африки.

Какие виды меняют ареалы

Среди видов, которые могут активно мигрировать в ближайшие десятилетия, ученые называют североамериканских мокасиновых змей, африканских плюющих кобр; также азиатских крайков и практически все виды гадюк.

Отдельно отмечается, что черная мамба расширяет свой ареал с побережья Кении и частей Эритреи, Эфиопии, Джибути и Конго до частей Нигерии, Южной Африки и Сомали.

"Поскольку некоторые из самых смертоносных из этих видов змей теперь встречаются в густонаселенных районах, потенциально миллиарды людей оказываются в группе повышенного риска укусов змей", – отмечает европейский вещатель.

И наоборот, добавляет он, "в крайних случаях это может привести к тому, что некоторые виды из подотряда пресмыкающихся окажутся на грани исчезновения".

Что делать людям

Исследователи подчеркивают важность профилактики. Так, один из авторов исследования, ученый Дэвид Уильямс отметил, что главным способом снижения риска остается "собственная осторожность и базовая осведомленность" о поведении в среде, где могут быть змеи.

"Люди всегда должны быть внимательными к своему окружению и обращать внимание на изменения, которые они не всегда замечают. В случае с такими животными, как ядовитые змеи, которые могут представлять угрозу для здоровья человека, важно постоянно работать над профилактикой и избежанием рисков. Это включает ношение обуви с закрытым носком, внимательность к тому, куда мы кладем руки и ноги, использование фонарей, когда мы находимся на улице в темноте и вообще знать, что делать, если несчастный случай все же случится", – сказал он.

Як повідомляв OBOZ.UA

