В США нашли окаменелости трех змей, умерших 38 миллионов лет назад, сбившись вместе. Фото

Приблизительно 38 миллионов лет назад три змеи погибли, сбившись вместе на территории современного Вайоминга. В течение десятилетий идентичность окаменелостей была загадкой.

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В новом исследовании, с помощью компьютерной томографии с высоким разрешением, ученые смогли более подробно изучить окаменелости, обнаруженные в формации Уайт-Ривер в 1976 году, пишет Live Science.

Ученые предполагают, что эти змеи могли зимовать группами, как это делают современные подвязочные змеи (Thamnophis). Команда пришла к выводу, что змеи являются родственниками современных удавов и принадлежат к недавнему описанию вида, который они назвали Hibernophis breithaupti. Гибернофис сочетает латинское слово "hibernare", означающее "перезимовать", с греческим словом "ophis", означающее "змея". Название является намеком на необычное социальное поведение змей.

"Это действительно необычно для рептилий. Из почти 15 000 различных видов живущих сегодня рептилий ни один из них не впадает в спячку так, как это делают подвязочные змеи", - объясняет Майкл Колдуэлл соавтор исследования, опубликованного в Zoological Journal of the Linnean Society.

По данным Службы национальных парков, подвязочные змеи, распространенные по всей Северной Америке, собираются в общих берлогах с октября по апрель, иногда преодолевая большие расстояния, чтобы добраться друг до друга. Зимуя в скоплениях, змеи остаются в тепле, когда температура падает.

"Они не могут регулировать температуру своего тела, поэтому им нужно найти способ сохранить как можно больше тепла зимой, и они делают это, скапливаясь", – сказал Колдуэлл.

Змеи, окаменелости которых нашли ученые, возможно, сбились в кучу, когда погибали. Исследователи подозревают, что змеи попали в небольшое наводнение, когда были в своем зимнем логове, поэтому они оказались в ловушке и быстро попали в мелкий песчаный аргиллит. Это также сохранило полные, сочлененные скелеты. Это особенно редко для змей, поскольку они состоят из сотен легко разбрасываемых позвонков.

"Вероятно, в мировых музейных коллекциях есть почти миллион расчлененных позвонков змеи. Их легко найти. Но найти всю змею? Это редкость", – сказал Колдуэлл.

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