'Пока еще не поздно': ученые обратились к ООН из-за космического мусора на Земле

Ученые обратились к ООН с просьбой помочь проблему космического мусора на Земле. Ведь с стремительным увеличением количества спутников, стремительно увеличивается и количество внеземного мусора.

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Эксперты считают, что уроки, полученные из управления морским мусором, могут помочь предотвратить "еще один планетарный кризис, пока еще не поздно". Международная группа исследователей призывает ООН включить защиту орбиты Земли в цели устойчивого развития организации, пишет Space.com.

Ученые под руководством экспертов из Лаборатории реактивного движения NASA, Плимутского университета в Великобритании и Техасского университета в Остине считают, что добавление космоса в Повестку дня устойчивого развития ООН усилит аргументы в защиту космоса, которая стала чрезвычайно актуальной темой последних лет.

По словам ученых, появление мегазвезд – флотов из сотен или тысяч маленьких аппаратов, обеспечивающих подключение к Интернету – привело к стремительному росту числа спутников. 15 лет назад вокруг нашей планеты вращалось не более тысячи спутников, но с тех пор это количество выросло более чем в десять раз и продолжает расти каждый день.

Специалисты отмечают, когда спутники достигают конца своих миссий, они превращаются в опасные обломки, которые могут столкнуться с другими орбитальными объектами, образуя массы мусора.

"Космос больше не является безграничной границей, это ограниченный ресурс под растущим давлением человеческой деятельности", – сказала генеральный менеджер компании Slingshot Aerospace, которая является частью этой инициативы Мелисса Квинн.

Известно, что на протяжении многих лет эксперты по космонавтике бьют тревогу из-за растущего количества космического мусора, летящего вокруг Земли. По данным Европейского космического агентства, в настоящее время существует около 40 500 фрагментов космического мусора, вышедших из-под контроля.

По словам ученых, эти обломки вращаются вокруг планеты со скоростью около 8 километров в секунду, угрожая разрушить все на своем пути.

Некоторые эксперты уже предупреждают, что опасное явление, известное как "синдром Кесслера" – безудержный каскад столкновений, в котором каждый удар создает осколки, повреждающие космические аппараты, – уже действует.

"Быстрый рост спутников привел к увеличению риска столкновений и обломков. Поскольку сейчас вокруг нашей планеты вращается более 12 500 космических аппаратов, в том числе более 3300 неактивных спутников, нам нужна срочная координация глобальных действий по обеспечению безопасности, постоянства и безопасности космоса", – подчеркнула Мелисса Квинн.

"Специальная цель старого развития ООН станет катализатором глобального сотрудничества, необходимого для прямого решения этой проблемы", – добавила эксперт.

Кроме проблемы космического мусора, исследователи атмосферы озабочены потенциальным влиянием повторных входов спутников на атмосферу Земли.

OBOZ.UA уже писал, почему некоторые ученые считают, что сценарий космической катастрофы уже начался из-за космического мусора.

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