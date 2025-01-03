Синдром Кесслера: почему некоторые ученые полагают, что сценарий космической катастрофы уже начался

Сейчас на орбите Земли больше космического мусора, чем когда-либо. Оно состоит из неработающих спутников, отработанных ступеней ракеты и фрагментов, являющихся результатом столкновений и взрывов спутников. И эта возрастающая проблема создает все более опасную среду для действующих космических аппаратов и спутников.

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Ученые и эксперты по космическому движению говорят, что этот вопрос крайне необходимо решить, поскольку количество запущенных объектов будет только увеличиваться, пишет CNN. Этот вопрос также вызвал дискуссию о феномене, известном как синдром Кесслера.

Что такое синдром Кесслера?

Синдром Кесслера – это гипотетический сценарий, предложенный ученым NASA Дональдом Дж. Кесслер в 1978 году, который предполагает, что может произойти, когда плотность объектов на низкой околоземной орбите (НОО) достигнет определенного критического уровня. Этот процесс может разворачиваться в течение разных временных масштабов, потенциально от десятилетий до веков, в зависимости от таких факторов, как плотность спутников на орбите, соблюдение мер по предотвращению обломков и удаления и любых будущих столкновений, которые могут произойти. Как пишет NewsWeek, такой сценарий может сделать исследование космоса и использование спутников опасными, или даже невыполнимыми, а также ощутимо более дорогими, для многих поколений.

Многие эксперты по космическому движению все чаще говорят о том, что предыдущие столкновения, взрывы и испытания оружия уже привели к образованию десятков тысяч обломков, известных ученым, и, возможно, миллионы других, которые невозможно увидеть с помощью современных технологий.

И хотя риски для астронавтов могут быть главным беспокойством, "пробки" на орбите также опасны для спутников и космических технологий, питающих нашу повседневную жизнь, включая инструменты GPS, а также некоторые широкополосные, высокоскоростные Интернет и телевизионные услуги.

"Количество объектов в космосе, которые мы запустили за последние четыре года, выросло экспоненциально. Поэтому мы движемся к ситуации, которой боимся", – сказал доктор Вишну Редди, профессор планетарных наук из Аризонского Университета в Тусоне.

Как часто предметы сталкиваются в космосе?

Спутниковые операторы обычно получают десяток или более уведомлений в день о возможных столкновениях.

По данным Европейского космического агентства, с начала космических полетов в 1957 году произошло более 650 взрывов, столкновений или аномальных событий, повлекших фрагментацию. Эти инциденты включали случайно столкнувшиеся друг с другом спутники, неожиданно взорвавшиеся части ракет и космических кораблей, а также испытания оружия в таких странах, как Соединенные Штаты, Россия, Индия и Китай, выбросившие детрит на разные высоты на орбите.

Синдром Кесслера уже начался?

Учитывая, что синдром Кесслера не является мгновенным событием, ученые спорят, возможно ли, что это явление уже началось. Художественный эксперимент Кесслера просит исследователей рассмотреть, приведут ли столкновения в космосе к росту количества объектов на орбите, даже если все запуски ракет прекратятся. И непонятно, достигнута ли эта точка. Однако эксперты сходятся во мнении, что ситуация на орбите проблематична. Никто из них не сказал, что верит в то, что катастрофы можно избежать. Более вероятным сценарием является продолжение накопления космического мусора на орбите, пока не ограничит деятельность по исследованию космоса, усложнив запуск и безопасную навигацию космического корабля через поле обломков.

"Я пессимистически настроена. Не уверена, что мы будем действовать достаточно вовремя, чтобы не иметь экономический ущерб в этом процессе", – говорит Каролин Фруэ, адъюнкт-профессор аэронавтики и астронавтики Университета Пердью в Индиане. А доктор Нилтон Ренно, профессор климатических и космических наук и инженерии в Мичиганском университете, сравнил проблему космического мусора с экологической проблемой на Земле: "Раньше мы думали, что океаны бесконечны, и мы выбрасываем мусор и пластик, а теперь понимаем нет, это ограничены ресурсы. И мы наносим огромный вред, если не заботимся о том, что делаем", – сказал он.

Профилактика синдрома Кесслера

Говоря о предотвращении распространения мусора на орбите Земли, есть два важных мнения.

Одна из них – это технология очистки: компании и правительственные инициативы разрабатываются технологии для активного удаления имеющегося большого мусора с орбиты с помощью инновационных решений, таких как сетки для захвата и гарпуны. Другие стратегии включают "тянущие паруса", ускоряющие процесс схождения космических кораблей с орбиты с конечной целью уменьшения космического мусора. Однако эти методы являются экспериментальными и очень дорогими и непонятно, кто будет готов платить за них.

Вторая мысль – это регулирование. Эксперты по космической политике в течение многих лет отслеживали попытки принять новые международные рекомендации или национальные законы, направленные на то, чтобы предотвратить безответственные действия космических компаний или злоумышленников.

К примеру, уже есть недавнее решение Федеральной комиссии по связи (FCC) – потребовать, чтобы спутники на LEO сходили с орбиты в течение пяти лет после своей миссии, а не в течение предыдущих 25 лет. Целью этого правила является уменьшение количества мусора над Землей путем сокращения времени нахождения объектов на орбите. Европейское космическое агентство (ESA) также сократило максимальное время пребывания на LEO для своих новых миссий с 25 до 5 лет.

Недавно OBOZ.UA писал о падении более 450 килограммов космического мусора на юге Кении. Исследователи определили, что это разделительное кольцо от ракеты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что физики предупредили о пике активности Солнца, что приведет к катастрофе спутников.

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