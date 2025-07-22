Планета достигнет критической точки уже через 3 года: ученые сказали, что делать

Более 60 ведущих климатологов предупредили: при нынешних темпах выбросов остаток так называемого "углеродного бюджета" будет исчерпан всего за три года. Речь идет о количестве выбросов, которое человечество еще может допустить, не пересекая порога катастрофического потепления.

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Но означает ли это, что пересечение критического предела в 1,5°C глобального потепления обречет мир на неизбежную климатическую катастрофу? И способны ли мы еще что-то сделать, чтобы замедлить или обратить вспять повышение температуры? Детали рассказало издание LiveScience.

Какие будут последствия

Хотя превышение отметки в 1,5°C действительно представляет угрозу, прежде всего для малых островных государств и неустойчивых экосистем, это не означает, что планета сразу погрузится в апокалипсис. По словам экспертов, как только выбросы будут снижены, существуют пути постепенного уменьшения температуры, даже если порог уже будет преодолен.

Однако это не освобождает от ответственности действовать уже сейчас.

"Уменьшение выбросов сегодня – дешевле, эффективнее и легче, чем попытки остановить уже осуществленное потепление", – отметил в комментарии Live Science Майкл Манн, известный климатолог и директор Центра устойчивого развития Пенсильванского университета."Каждая десятая доля градуса, которую мы не допустим, делает наше будущее безопаснее", – подчеркнул он.

Времени мало

Согласно отчету, опубликованному 19 июня, человечеству осталось лишь 143 миллиарда тонн CO₂, которые можно еще выбросить, прежде чем мы с большой вероятностью пересечем границу в 1,5°C, установленную Парижским климатическим соглашением. Сейчас ежегодные глобальные выбросы достигают 46 миллиардов тонн.

Планета уже потеплела на 1,2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, и почти весь этот рост обусловлен деятельностью человека. К тому же, значительная часть избыточного тепла пока скрыта в океанах, которые медленно, но неотвратимо будут высвобождать его еще в течение десятилетий – независимо от того, прекратятся ли выбросы.

По оценкам NOAA, это означает, что даже если выбросы сведут к нулю сегодня, температура все равно вырастет еще на 0,5°C в последующие десятилетия из-за тепловой инерции океана.

Почему именно 1,5°C

Отметка в 1,5°C считается критической из-за высоких рисков для жизни и благополучия людей, особенно в уязвимых регионах. Это предел, за которым последствия становятся значительно труднее для контроля: увеличивается вероятность климатических переломных точек, которые могут привести к радикальным изменениям экосистем.

Гренландский ледниковый щит, например, может потерять стабильность и растаять, повышая уровень моря, тогда как тропические леса Амазонии могут превратиться в сухую саванну.

"1,5°C – это предел, при котором мы еще имеем шанс справиться с последствиями", – объяснила Кирстен Зикфельд, профессор климатологии из Университета Саймона Фрейзера (Канада).

Можно ли вернуть назад

Даже если порог будет превышен, снижение температуры возможно, однако только при условии радикального сокращения выбросов и внедрения технологий отрицательных выбросов, которые способны не только удерживать баланс, но и выводить углекислый газ из атмосферы.

Естественные методы, например восстановление лесов, сейчас поглощают около 2 миллиардов тонн CO₂ в год. Но чтобы снизить глобальную температуру всего на 0,1°C, нужно удалить примерно 220 миллиардов тонн CO₂. То есть масштаб поглощения пришлось бы увеличить в 100 раз – это практически невозможно в рамках лишь естественных решений.

Итак, нам точно понадобятся искусственные технологии – улавливания и хранения углерода (CCS). Однако они еще недостаточно развиты, очень дорогие и массово не внедрены. По словам исследователя Робина Ламболла из Имперского колледжа Лондона, даже в лучшем сценарии охлаждение будет медленным: снижение на 0,3°C за 50 лет.

Сценарии будущего

Парижское соглашение не обязывает страны внедрять технологии с отрицательными выбросами, но именно цель "значительно ниже 2°C" заставляет рассматривать их как необходимый инструмент, если 1,5°C будет преодолен.

Согласно текущим оценкам, если не изменить курс, углеродные бюджеты для пределов 1,6°C, 1,7°C и 2°C исчерпаются уже через 7, 12 и 25 лет соответственно.

"Если мы превысим 1,5°C, то 1,6°C будет намного лучше, чем 1,7°C, а 1,7°C – лучше, чем 1,8°C, – сказал Манн в интервью BBC. – Наша цель – как можно скорее сократить выбросы, чтобы избежать худших сценариев".

Несмотря на тревожные прогнозы, мир демонстрирует определенный прогресс в борьбе с климатическим кризисом.

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