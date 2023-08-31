Глобальное потепление может убить миллиард людей за 100 лет: ученые озвучили приговор Земле

Глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, в ближайшие 100 лет приведет к преждевременной смерти около 1 миллиарда человек. Ученые предупреждают, что это один из самых скромных прогнозов по поводу предстоящей катастрофы.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Energies. Авторы материала основывают свои выводы на анализе 180 статей о смертности людей в результате изменения климата.

Исследователи отметили, что существует эмпирическое правило, известное как "правило 1000 тонн". Согласно ему, каждая тысяча тонн углерода, сжигаемая человечеством, косвенно обрекает одного человека в будущем на смерть.

Технически это правило не учитывает возможные климатические обратные связи, которые могут сделать будущие экологические последствия от выбросов углерода еще хуже. Потому, как объясняют ученые, это правило скорее касается диапазона, а не конкретной цифры. По их мнению, на самом деле речь идет о между 0,1 и 10 смертями на 1000 тонн сожженного углерода.

"Если серьезно отнестись к научному консенсусу относительно "правила 1000 тонн" и провести расчеты, то антропогенное глобальное потепление равняется миллиарду преждевременных смертей в течение следующего столетия", – объяснил специалист по энергетике Джошуа Пирс из Университета Западного Онтарио в Канаде.

Исследователи отмечают, что если в ближайшие десятилетия мир достигнет температуры на 2°C выше средней глобальной доиндустриальной температуры, а к этому все идет, это будет означать большое количество жертв из-за жары. Они предполагают, что речь идет о примерно 100 миллионах погибших на каждые 0,1°C потепления.

"Очевидно, что мы должны действовать. И мы должны действовать быстро", – подчеркнул Пирс.

При этом исследователи признают, что уровень смертности в результате изменения климата подсчитать очень сложно. По данным Организации Объединенных Наций, ежегодно экологические факторы уносят жизни около 13 миллионов человек, но сколько из этих смертей связано с изменением климата – неизвестно.

Как пишет Science Alert, эксперты предполагают, что аномальные температуры убивают до 5 миллионов человек в год, но научное сообщество не слишком согласно с этими данными.

Проблема в том, что глобальное потепление провоцирует слишком много проблем, каждая из которых может привести к преждевременным смертям. Речь не только о жаре, но и о неурожаях, засухах, наводнениях, экстремальных погодных условиях, лесных пожарах и повышении уровня моря.

Но, несмотря на сложности с расчетами, Пирс считает, что исследовать этот вопрос нужно и дальше, ведь измерение выбросов в количестве человеческих жизней дает общественности лучшее понимание того, насколько серьезна проблема.

"Глобальное потепление – это вопрос жизни или смерти для миллиарда людей. По мере того, как прогнозы климатических моделей становятся все более четкими, вред, который мы причиняем детям и будущим поколениям, все чаще может быть отнесен на счет наших действий", – пояснил Пирс.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что смертельные тепловые волны могут стать нормой на Земле.

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