Огромный 'парус' и длинный череп: как выглядел самый странный динозавр в истории

Спинозавр (лат. Spinosaurus, сочетание слов "игла" и "ящерица") – один из самых уникальных и загадочных динозавров, известных науке. Прежде всего он имеет нехарактерный ни одному другому виду этих животных большой спинной "парус". Также у него нехарактерный динозаврам длинный череп, а зубы похожи на крокодильи. Но это, как говорят ученые, далеко не самые удивительные особенности этого вида.

Исследователи в течение многих лет пытались выяснить особенности его развития, и недавние биомеханические исследования пролили свет на эту загадку. Об этом рассказал эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс.

Образ жизни

Достоверных фактов о жизни этого динозавра немного. Известно, что эти животные жили на территории современной Северной Африки примерно 112-93 миллионов лет назад.

Спинозавры вели спокойный образ жизни, не создавали группы, а держались особняком. Большую часть дня проводили, отлеживаясь на берегу рек, морей и заливов.

Считается, что эти ящеры, скорее всего, не посягали на пропорциональных им динозавров. Исследователи объясняют это предположение тем, что у спинозавров не было соответствующего "оружия" против противников "своего роста". Поэтому они могли нападать только на птеродактилей и мелких травоядных динозавров, которые приближались к прибрежной линии.

Парус на спине

Длина спинозавра могла достигать 15-18 метров. Еще около 1,8 метра в высоту ему добавляло его характерное спинное "висло". То есть он был выше подавляющего большинства всех других динозавров.

Структура этого "паруса" состояла из спинных позвонков, соединенных кожей и, возможно, мягкими тканями, формируя веерообразную конструкцию.

Последние исследования показали, что спинные позвонки спинозавра были плотно окостеневшими, с ограниченными возможностями для кровеносных сосудов, что опровергает теорию об использовании "паруса" в качестве регулятора тепла.

Теперь наиболее вероятной теорией считается, что "парус" выполнял роль визуального сигнала для других динозавров.

Плавал ли этот динозавр

Спинозавр, в отличие от многих своих сородичей, не был сугубо наземным хищником. Ученые считают, что он вел полуводный образ жизни. Это открытие наводит на мысль, что "парус" мог выполнять также гидродинамическую роль, обеспечивая стабильность в воде.

Правда, не все ученые поддерживают эту теорию. Напротив, результаты исследования 2022 года указывают на то, что спинозавр, возможно, не был хорошим пловцом, а "парус" способствовал значительному сопротивлению во время погружения.

Так или иначе, все палеонтологи соглашаются – если даже "парус" и не обеспечивал эффективного глубоководного плавания, он все равно обеспечивал стабилизацию спинозавра в воде.

"Текущий научный консенсус в том, что у "паруса" была не одна функция. Исследователи согласились, что он выполнял несколько дополнительных ролей. Хорошо подтверждена только демонстрационная роль "паруса", а особенности, связанные с охотой и движением в воде, только добавляют нюансов ко всем интерпретациям", – рассказывает Скотт Треверс.

