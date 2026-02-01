Покрытые не только чешуей: ученые выяснили, какой на ощупь была кожа динозавров

Американские и европейские ученые выяснили, какой на ощупь могла быть кожа динозавров, опираясь на хорошо сохранившиеся ископаемые останки. Исследование базируется на анализе мягких тканей двух динозавров, найденных в штате Вайоминг. Работа стала возможной благодаря уникальным условиям сохранения и современным методам анализа.

Видео дня

О результатах рассказало научно-популярное издание IFLScience, которое пообщалось с участниками исследования и профильными палеонтологами. В материале приводятся комментарии профессора Чикагского университета Пола Серено, который был одним из ведущих исследователей. Он отметил, что структура кожи динозавров была сложнее, чем считалось ранее.

Находки из "мумий"

В центре исследования оказались так называемые мумифицированные динозавры, которые сохранили не только кости, но и отпечатки мягких тканей. В Вайоминге ученые обнаружили две почти полностью сохранившиеся особи эдмонтозавра. После гибели их быстро засыпало наносами в результате внезапных паводков, а сухой климат впоследствии способствовал консервации остатков.

Именно эти условия позволили зафиксировать мелкие детали кожи. Исследователи применили процесс, известный как глиняное шаблонирование, которое позволяет сохранить текстуру мягких тканей в ископаемом состоянии. В результате удалось увидеть, как выглядели и ощущались различные участки тела динозавра.

Профессор Пол Серено объяснил, что мелкая чешуя эдмонтозавра по ощущениям могла напоминать кожу некоторых современных ящериц. По его словам, "из-за малого размера чешуи ощущения могли быть похожими на прикосновение ко многим нынешним пресмыкающимся". Копыта, которые имели эти динозавры, исследователь сравнил с копытами таких млекопитающих, как тапиры или носороги.

Отдельное внимание ученые обратили на шипы на спине. Они имели собственную текстуру и, вероятно, напоминали шипы игуаны. Таким образом, даже в пределах одного вида кожа могла отличаться в зависимости от участка тела.

Не только чешуя

Ученые отмечают, что выбор современного аналога для сравнения всегда зависит от конкретного динозавра. Известно, что одни виды были покрыты чешуей, другие имели перья, а некоторые сочетали оба типа покрова. Это подтверждают и новые находки, связанные с анализом химического состава окаменелой кожи.

В одном из исследований ученые использовали ультрафиолетовый свет, чтобы обнаружить кожу, состоящую из кремнезема. Это то же вещество, из которого образуется стекло. Палеонтолог из Университетского колледжа Корка Цзисин Янг в комментарии отметила, что такой тип сохранения ранее не фиксировали у позвоночных. Она предположила, что в ископаемых останках может быть еще много скрытых мягких тканей.

Мозаичный покров

Команда, которая работала с кремнеземными образцами, пришла к выводу, что птичий тип кожи формировался только на отдельных участках тела динозавров. Остальная поверхность оставалась чешуйчатой и больше напоминала кожу рептилий. Такое строение могло выполнять сразу несколько функций, в частности защиту от травм, обезвоживания и паразитов.

Ученые отмечают, что кожа является большим органом с различными задачами, поэтому специализация отдельных участков выглядит логичной. В итоге прикосновение к некоторым динозаврам, по реконструкциям, могло напоминать сочетание птичьих перьев и рептилийной чешуи. В качестве примера такой "переходной" формы исследователи упоминают археоптерикса.

Как писал OBOZ.UA, в Америке, на территории земель Северной Дакоты, дети нашли чрезвычайно редкую окаменелость молодого Т-рекса. Это открытие может изменить то, как ученые понимают первые годы этого культового динозавра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!