Как улучшить запоминание информации: ученые обнаружили действенный способ

Каждый из нас хотя бы раз в жизни жаловался на память – не мог запомнить что-нибудь простое или вытащить из своего мозга что-то, что казалось очень знакомым. Но ученые утверждают, что существуют способы создать правильные условия, чтобы сделать ваше обучение и запоминание максимально эффективными.

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О своем методе изданию Science Alert рассказала доцент кафедры здравоохранения, медицины и нейропсихологии Лейденского университета Джудит Шомейкер. Ее исследования в области науки о памяти показывают, что как новизна – новый опыт – так и кое-что уже знакомое могут влиять на эффективность вспоминания. Используйте эффект новизны, чтобы подготовить себя к обучению, а знакомое – чтобы организовать свою память и сохранить полученные знания.

Погружение в незнакомое

Для начала попробуйте прогуляться по незнакомой части вашего района или впервые посмотрите на какое-то произведение искусства — лично или онлайн. Сделайте это еще до того, как вы начнете учиться. Как удалось установить команде Шомейкер, вероятность того, что вы запомните новую информацию выше, если вы просто посетили перед этим незнакомое место.

В типовой экспериментальной установке участники приходили в лабораторию, чтобы ознакомиться с виртуальной средой на компьютере или с помощью гарнитуры виртуальной реальности. Она состояла из фантастического острова с неожиданными элементами, такими как леденцы размером с уличный фонарь.

Участников исследования приглашали вернуться еще дважды. Во время этих сеансов они исследовали ту же самую, теперь уже знакомую виртуальную среду. А также оказывались там, где еще не бывали раньше. После каждого раунда виртуального исследования участникам опыта предлагался ряд слов для запоминания. Далее этого их просили решить простые математические примеры, чтобы отвлечь, а затем проверяли, как они справились с запоминанием слов.

Участники, которые перед этим исследовали новую среду, обычно запоминали больше слов, чем те, кто путешествовал по знакомым ландшафтам. Это свидетельствует, что новизна может подготовить мозг к обучению. Но после того, как вы подготовили свой мозг, постигнув неизвестное, настает время использовать знакомое.

Почему важно знакомое

Изучение новой информации часто бывает очень сложным. Иногда студенты сообщают о том, что прочитали несколько страниц, но не могут вспомнить, что именно они прочитали. Это может быть вызвано несколькими причинами, но наиболее распространенным из них является то, что трудно запомнить что-то, если это сильно отличается от всего, что вы изучали раньше.

Мозг любит категоризировать и маркировать информацию, и наша память организует все, в ней хранящееся, в семантические категории. Например, если вы вспомните "вращающееся кресло", "компьютер" и "шкаф для документов", на ум может прийти всеобъемлющий термин "офис".

Подобные ассоциации памяти имеют решающее значение при запоминании, поскольку связанная информация может работать как подсказка. В исследованиях памяти эти взаимосвязанные концепции иногда называют "схемой памяти".

Если вам нужно узнать что-то новое, ваш мозг попытается категоризировать эту новую информацию. Если вы можете установить связь с чем-то, что вы уже знаете, эта информация будет легче интегрироваться в существующую схему памяти.

Исследования позволяют предположить, что подготовка к тесту будет более эффективной, если вы уже знаете что-то на тему. Это позволит вам поместить новую информацию в существующую схему памяти и соответственно легче вспомнить эту информацию позже.

К примеру, представьте, что вы впервые едите желтый киви. Ваш предыдущий опыт употребления зеленого киви позволит вам узнать этот фрукт. А новый опыт употребления этого немного более сладкого киви будет легко интегрировать в ваши существующие знания о киви, включая то, как он выглядит, чувствуется и по вкусу.

Установление связей

Но подготовка к экзаменам сплошь и рядом означает изучение абстрактных концепций. Сопутствующие схемы памяти недостаточно развиты для усвоения менее конкретной информации. И это затрудняет запоминание новой информации.

Доктор Шомейкер пояснила, что на преподаваемом ею курсе биологической психологии студенты изучают передачу информации между клетками мозга. Одним из важнейших аспектов этой темы является изменение химии нейрона от покоя к состоянию активности, в процессе которой задействованы ионы калия и хлорида натрия.

Результаты экзамена показали, что студентам сложно запомнить эти процессы. Поэтому исследовательница попыталась ввести простое визуальное средство для запоминания. Она продемонстрировала своим студентам изображение банана с упаковкой поваренной соли сверху.

Большинство студентов знают, что бананы богаты калием, а поваренная соль является хлоридом натрия. Эта простая картинка показывает состояние нейрона в состоянии покоя: внутри много калия, а снаружи клетки много хлорида натрия. Но когда нейрон активируется, ионные каналы открываются и благодаря законам диффузии калий вытекает наружу, а хлорид натрия будет поступать в клетку.

После того, как студентам показали это изображение, их успешность в экзаменационном вопросе на эту тему значительно возросла. Дошло до того, что инструмент мониторинга экзамена назвал эту задачу "слишком легкой", потому что очень многие студенты ответили правильно. Изображение облегчило интеграцию новых знаний в существующую схему, поскольку связало новую абстрактную информацию с хорошо известными элементами – бананом и кухонной солью.

Таким образом, при подготовке к экзамену может быть полезно подумать о том, как новая информация, которую вы пытаетесь запомнить, связана с тем, что вы уже знаете, даже если эта информация не имеет прямого отношения к экзамену. Например, знание того, что бананы богаты калием, не является тем, что изучают на курсе биологической психологии.

Но прежде чем садиться за учебу, не забудьте пойти прогуляться в новое место. Это облегчит восприятие незнакомой информации и, вполне возможно, вы сами себя удивите своим результатам.

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