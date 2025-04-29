Как сохранить надежду в тревожные времена: научный подход

Последние несколько лет мир лихорадит от тревожных новостей. Кажется, что рисков все больше, опасности становятся неотвратимыми, а лидеры стран становятся все безумнее. Не удивительно, что исследования показывают рост настроений безнадежности и беспомощности в обществе.

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Как пишет издание Psychology Today, ученые установили, что человеческая психика склонна фокусироваться на негативе, что плохо сказывается на настроениях и психологическом благополучии. В то же время навык сосредоточения на положительном может исправить это, улучшить наше состояние. Один из наиболее эффективных методов – это собственноручно строить свое чувство надежды.

Исследование психолога Чарльза Снайдера, проведенное им в 1994 году, показало, что создать у себя чувство надежды помогает подход, состоящий из трех шагов: определения целей, прокладывания путей и действия. Более поздние работы лучше объяснили, как нужно выполнять эти шаги, чтобы успешно помочь себе побороть безнадежность.

Цели

Выберите цель, которую вы хотели бы покорить в течение следующих шести месяцев. Это должно быть что-то достижимое, например "я хочу улучшить свою физическую форму и укрепить здоровье", "я хочу овладеть новым хобби" или "я хочу иметь больше друзей". Понимание, к чему вы стремитесь, способствует личному благополучию.

В то же время цели избегания (когда мы стремимся не достигать, а избегать чего-либо) психологи связывают с тревогой и стрессом. Сосредоточение на положительных целях может не только помочь вам продвинуться в выбранной области, но и вызвать положительные эмоции, которые помогут расширить и укрепить вашу способность испытывать счастье, благополучие и наслаждение успехом.

Пути

Экспериментаторы просили участников исследования не просто записать свои цели, но и сформулировать на бумаге три шага, которые помогли бы ее достичь. К примеру, вы хотите улучшить свою физическую форму. Шаги к достижению этого могут быть такими: записаться на занятия по фитнесу, начать бегать и больше гулять пешком. Также в этот список можно добавить консультацию с лечащим врачом, который поможет определить оптимальную нагрузку для наилучшего самочувствия. А еще составление плана постепенного повышения этой нагрузки.

Если вы хотите завести себе новое хобби, ваши шаги могут включать в себя запись на занятия в местном творческом центре, покупку музыкального инструмента (или извлечение его из шкафа), запись на уроки к преподавателю или что-то в этом духе.

Тем, кто хочет завести больше друзей полезными будут: возобновление общения со старыми приятелями, поиск клубов по интересам в своей местности или присоединение к какому-то волонтерскому проекту. Найдите компанию, разделяющую ваши интересы и ценности.

Но, поскольку жизнь сложна, на каждый из этих шагов придумайте препятствие, которое может сбить вас с пути. И придумайте путь преодоления этого препятствия. К примеру, вы записались на занятия по йоге, которые проходят в субботу утром. Помехой может стать желание поспать в выходные подольше. А путем преодоления препятствий – приятное общение с другими участниками группы. Если вы планируете больше гулять пешком, а в выбранное время пошел дождь, то вашим способом преодоления препятствия может стать прогулка в торговом центре.

Действия

Чтобы двигаться вперед к определенным целям, вам нужны будут мотивация и воля. И не такие, каких хватит на одно занятие, а стабильные. Вот как их можно получить:

используйте положительный внутренний диалог – скажите себе "я смогу!";

повесьте мотивирующую цитату на своем столе или на зеркале в ванной, где вы сможете часто ее видеть;

найдите друга, который разделит вашу цель и ободряйте друг друга на этом пути;

визуализируйте себя в момент, когда вы достигли цели.

Что касается визуализации, то ее нужно воплощать, не просто создав образ момента триумфа. Представьте, как вы делаете каждый шаг, сталкиваетесь с каждым препятствием и используете альтернативные пути преодоления этого препятствия, а затем получаете вознаграждение за эти усилия.

Благодаря этому процессу вы можете посеять в своей душе семя надежды. И этот процесс может наполнить вашу жизнь светом надежды и большими возможностями.

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