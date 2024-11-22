Флаг Украины в четвертый раз побывал в космосе: появились новые детали исторической миссии Polaris Dawn. Фото

Флаг Украины в четвертый раз побывал в космосе. Командир и спонсор исторической миссии Polaris Dawn, миллиардер Джаред Айзекман взял с собой в космическое путешествие сине-желтое знамя с логотипом United24.

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Джаред финансово помогает Украине с 2022 года, тогда он задонатил $100 000 на авто скорой помощи. А теперь миллиардер-предприниматель решил взять символ нашего государства в космос, чтобы масштабно заявить о необходимой поддержке для Украины, написал вице-премьер-министр Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, что миссия компании SpaceX Polaris Dawn, 10 сентября стартовавшая в космос, стала рекордной. Экипаж из четырех астронавтов-любителей достиг невиданной высоты для орбиты вокруг Земли – более 1400 километров.

"Это первый в мире туристический выход в открытый космос, и сразу с украинским флагом!", – подчеркнул в сообщении министр цифровой трансформации Федоров.

История путешествий украинского флага

Флаг Украины впервые развернули в космосе в 1997 году. Тогда его взял с собой на миссию первый астронавт независимой Украины Леонид Каденюк. В настоящее время в космосе впервые прозвучал и гимн Украины, пишет Общественное.

Во второй раз украинский флаг на околоземной орбите развернул американский астронавт Рендольф Брезник, в свое время усыновивший мальчика из Украины, сообщают украинские медиа.

А вот астронавтка Гайдемари Стефанишин-Пайпер стала третьей украинкой в космосе, развернувшей сине-желтое знамя на орбите Земли, писал OBOZ.UA. И хотя она представляла США, в космическое путешествие также брала украинские песни, ведь гордится своими корнями и даже бывала на малой родине своего отца.

Кроме космоса, украинский флаг неоднократно разворачивались на самой высокой горе мира – Эверести. В первый раз это сделала украинская национальная экспедиция в 1999 году.

Над Антарктидой сине-желтый символ впервые взвился в 1994 году и с тех пор висит там над украинской полярной станцией "Академик Вернадский".

Ранее OBOZ.UA писал, что экипаж Polaris Dawn побил не один рекорд в космосе.

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