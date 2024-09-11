Экипаж Polaris Dawn побил рекорд 1966 года: что известно о четырех астронавтах-любителях и чем они отличились. Фото

Миссия компании SpaceX Polaris Dawn, которая вчера (10 сентября) стартовала в космос, побила рекорд Gemini 11 в 1966 году. Экипаж из четырех астронавтов-любителей достиг невиданной высоты для орбиты вокруг Земли – более 1400 километров.

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По словам командира Polaris Dawn и ее спонсора миллиардера Джареда Айзекмана, это самое большое расстояние, которое люди преодолели с тех пор, как последний раз побывала на Луне более 50 лет назад, пишет Space.com. И это еще не все рекорды, которые осуществили и планируют осуществить отважные астронавты Polaris Dawn, о которых рассказывает подробнее CNN.

Рекордная миссия

Polaris Dawn – это первый в истории частный выход в открытый космос с четырьмя астронавтами-любителями.

Участники миссии, находящиеся на борту космического корабля SpaceX Dragon "Resilience", достигли рекордного расстояния примерно через 15 часов после старта из Космического центра Кеннеди во Флориде.

По словам экспертов, астронавты поднялись на эллиптическую орбиту с высотой апогея в 1400,7 километра. Они также облетели планету примерно восемь раз на начальной орбите 306 на 1930 км.

Ученые отмечают, что максимальная высота экипажа более чем вдвое превысила максимальную высоту, достигнутую космическим челноком NASA во время развертывания космического телескопа Хаббл в 1990 году. А также превзошла предварительный рекорд пребывания космического корабля с экипажем на орбите Земли в 1373 км, достигнутый миссией Gemini 11 NASA в 1966 году.

"Это самое большое расстояние, которое люди преодолели с тех пор, как они последний раз ходили на Луну более 50 лет назад", - сказал командир и спонсор Polaris Dawn Джаред Айзекман.

В SpaceX подчеркивают, что высокий полет был не просто трюк, чтобы попасть в книгу рекордов, а для того чтобы собрать больше данных о влиянии космической среды на системы космических кораблей и организм человека. Астронавты прошли через радиационные части пояса Ван Аллена, то есть зоны энергичных заряженных частиц, которые окружают Землю и защищают ее от большей части солнечного излучения и космических лучей.

Собранные данные помогут SpaceX усовершенствовать свою будущую структуру космических транспортных средств, ведь радиация может мешать системам космического корабля. Эксперты отмечают, что Polaris Dawn – это первый случай, когда сенсорные экраны и другие современные цифровые дисплеи были подвергнуты такому уровню радиации во время миссии.

Polaris Dawn войдет в историю космических полетов еще и благодаря тому, что двое членов экипажа прекрасного пола Сара Гиллис и Анна Мэнон уйдут в пустоту космоса глубже, чем любые женщины раньше. Ведь все астронавты Аполлона были мужчинами.

"Двое членов моего экипажа, Сара и Анна, будут женщинами, которые путешествовали далеко от Земли за всю историю, что, по моему мнению, очень круто", - добавил Айзекман.

Еще одной изюминкой Polaris Dawn станет выход в открытый космос Джареда Айзекмана и Сары Гиллис, запланированный на 3-й день полета миссии (13 сентября). Астронавты опробуют новые скафандры в вакууме космоса.

Во время пятидневного путешествия астронавты проведут 40 научных экспериментов, прежде чем капсула SpaceX Crew Dragon вернется обратно к Земле.

Члены экипажа Polaris Dawn

В отличие от остальных членов Polaris Dawn миллиардер-предприниматель Джаред Айзекман уже был на орбите в сентябре 2021 года в рамках миссии SpaceX Inspiration4. Однако Polaris Dawn – первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, которую Айзекман финансирует. Джаред подчеркивает, что эти полеты, направленные на испытание новых технологий, которые могут помочь достичь великой цели Илона Маска и всего SpaceX – увидеть, как люди живут и работают на других планетах.

Будучи одним из инициаторов миссии Polaris Dawn, Айзекман принимал участие в выборе членов экипажа, путешествовавших вместе с ним.

Пилотом миссии стал давний друг Джареда – бывший пилот ВВС Соединенных Штатов. часов опыта управления реактивными и экспериментальными самолетами.

Джаред Айзекман познакомился с Анной Мэнон во время миссии Inspiration4, где она была техническим советником членов семьи экипажа.

Менон, являющаяся инженером SpaceX, призналась, что мечтала побывать в космосе с четвертого класса, когда побывала в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Поэтому девушка ни на секунду не колебалась, когда Джаред предложил присоединиться к молодой команде астронавтов.

Четвертый член экипажа – тоже инженер SpaceX – Сара Гиллис. Во время своей карьеры в SpaceX, где она работает почти десять лет, Гиллис помогала развивать операционный процесс компании Crew Dragon и была близка к полетам человека в космос. Сара также тренировала экипаж Inspiration4 для миссии 2021 года, и она собственными глазами увидела, как космические полеты могут причинить вред и неудобства человеку в космосе. Потому очень хотела почувствовать этот опыт на себе.

OBOZ.UA ранее писал, что историческая миссия Polaris Dawn наконец-то стартовала: астронавты-любители отправились в рекордное путешествие.

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