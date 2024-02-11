Гайдемари Стефанишин-Пайпер: третья украинка в космосе, развернувшая украинский флаг на орбите Земли

Гайдемари Стефанишин-Пайпер стала третьей украинкой, побывавшей в космосе – до нее этот путь проделали Джудит Резник и Роберте Линн Бондар, и восьмой женщиной, вышедшей в открытый космос – в общей сложности вне МКС она провела 22 (!) часа.

Во время своего первого полета, когда Гайдемари в свободное от работы время рассматривала поверхность Земли, ей удалось отыскать на ней Киев и сфотографировать его. Она была в таком восторге, что начала рассматривать "карту" более тщательно – ей очень хотелось найти Львов, но – несмотря на то, что на орбите от одного города до другого можно долететь за 5 минут – у нее было для этого слишком мало ориентиров, зато вместо Львова она увидела Черное море, Крым и Днепр.

На плейлисте, который Гайдемари слушала в космосе, было много украинских песен, а как будильник включала песню на слова Тараса Шевченко, написанную украинско-британской группой. В блокноте астронавтки, который побывал с ней в космосе, рядом с фотографиями ее родных лежали флаг Украины и эмблемы ее школы и Пласта, членом которой она когда-то была.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Стефанишин-Пайпер опубликовала обращение в поддержку нашей страны.

Украинское детство в Америке

Гайдемари Стефанишин-Пайпер родилась 7 февраля 1963 года в столице американского штата Миннесота, городе Сент-Пол. Отец Гайдемари, Михаил, родом из Украины – из села Якимов, которое находится в 40 километрах от Львова. Во время второй мировой войны его отправили на принудительные работы в Германию, где он познакомился с немкой по имени Аделаида: молодые люди поженились и переехали в США.

Отец Гайдемари очень скучал по родной Украине, поэтому воспитывал дочь в любви к своей стране: он научил ее говорить на родном языке, она посещала украинскую церковь хорошо знает историю, культуру, обычаи и традиции своей исторической родины. Но самое главное – несмотря на то, что Гайдемари родилась и живет в США, она всегда считала – и считает себя украинской.

К небу – через море

В подростковом возрасте девушка стала членом украинской скаутской организации "Пласт", знания и навыки, которые она там получила – например, умение читать карты и ориентироваться на местности – впоследствии пригодились ей на пути в космос, а о том, чтобы стать астронавткой, Гайдемари мечтала с четырех лет. Первый в жизни полет на самолете во время путешествия с родителями произвел на нее неизгладимое впечатление – с тех пор она думала только о небе. На пути к мечте встали проблемы со здоровьем: у Гайдемари обнаружились проблемы со зрением. Девушка решила пойти другим путем: она выиграла стипендию ВМС США, которая после окончания женской средней школы позволила ей учиться в Массачусетском технологическом институте. Она закончила вуз в 1985 году, получив степень магистра наук в области машиностроения.

В конце 80-х Гайдемари вышла замуж за инженера Глена Пайпера, фамилию которого – вопреки правилам – в документах поставили на второе место после собственной, чтобы оно всегда напоминало – как ей самой, так и окружающим – о ее украинском происхождении. Тогда же Гайдемари, пройдя обучение в военно-морском учебном центре водолазов и спасателей, получила специальность водолаз-спасатель и вступила в ряды ВМС США. Во время службы она участвовала в разработке плана подъема подводной лодки SS-48 и спасения севшего на мель танкера EXXON HOUSTON.

"Атлантис" и "Индевор"

Несмотря на успешную карьеру, которую ей удалось, построить Гайдемари не забыла о своей мечте полететь в космос. Когда в 1996 году появилась возможность еще раз пройти отбор в команду астронавтов НАСА, она свой шанс не упустила. Правда, для этого пришлось пройти множество сложных тестов и собеседований, а затем пройти месяц обучения, но она преодолела все препятствия. На этот раз все прошло удачно – Стефанишин-Пайпер вошла в состав миссии в качестве специалиста. Полет был запланирован на 2003 год, но из-за катастрофы шаттла "Колумбия" его перенесли.

В первый раз в космос на шаттле "Атлантис" Гайдемари Стефанишин-Пайпер отправилась спустя три года – в 2006-м, полет получил название миссия STS-115 и длился 11 дней. Целью операции было установление на МКС новых солнечных батарей, и в процессе работы Гайдемари выходила в открытый космос два раза, став восьмой женщиной в истории космонавтики, покидавших пределы космической станции.

Через два года, в 2008-м, Гайдемари поднялась на околоземную орбиту в составе миссии STS-126 – на этот раз ее полет на шаттле "Индевор" продолжался 15 дней. А это время Стефанишин-Пайпер совершила еще три выхода в открытый космос, во время которого проводила работы по обслуживанию МКС. Во время одного из них произошла забавная история: Гайдемари упустили на орбите сумку с инструментами – она стала искусственным спутником Земли и через года сгорела в плотных слоях атмосферы. По словам Гайдемари, самым восхитительным на орбите было видеть Землю со стороны, а самым важное и трудное – не совершить ошибки, когда за тобой – без преувеличения – наблюдает весь мир.

И снова море

В перерыве между двумя космическими полетами Гайдемари не сидела, сложа руки: в качестве командира она принимала участие в подводной экспедиции NEEMO 12 и провела около двух недель на борту подводной лаборатории НАСА "Водолей". Целью этой миссии была тренировка, имитирующая выход в открытый космос и отработка основ взаимодействия космонавтов под водой.

В 2009 году Стефанишин-Пайпер объявила о своем решении покинуть НАСА. Уволившись, она вернулась во флот – в 2011 году ее назначили командиром подразделения Кардерокской дивизии Морского центра надводных боевых действий. Эту должность она занимала вплоть до своей отставки 1 июля 2015 года. За годы службы Гайдемари получила ряд наград, среди которых "Медаль за заслуги перед ВМС США", две Почетные медали МВФ и две медали "За достижения ВМФ". За космический полет и выдающиеся достижения в космической области Стефанишин-Пайпер получила две медали НАСА.

Украинская родня

Гайдемари была на своей исторической родине – в Украине – несколько раз, в первый раз еще во время ее службы в НАСА – в 2007 году. Еще один визит состоялся в 2019 года, каждый раз астронавтка посещала Якимов, в котором родился ее отец, и общалась с живущими там родственниками – в Якимове проживает 16 ее двоюродных братьев и сестер.

Двоюродная сестра Гайдемари, Мария, рассказала журналистам, что каждый из родных ей людей хотел что-то подарить: украинскую булаву, старинные иконы, вышитый ковер ручной работы, а еще ее досыта накормили – особенно американской астронавтке понравился борщ. Впрочем, по словам самой астронавтки, она готовит его не хуже, чем украинские хозяйки. Также ей хорошо удаются голубцы и пироги – их любят ее муж и сын, которого она назвала Михаилом – в честь отца.