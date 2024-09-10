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Историческая миссия Polaris Dawn наконец-то стартовала: астронавты-любители отправились в рекордное путешествие

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
405
Историческая миссия Polaris Dawn наконец-то стартовала: астронавты-любители отправились в рекордное путешествие

Во вторник, 10 сентября, в 12:25 компания SpaceX запустила свою долгожданную миссию Polaris Dawn. Это историческое событие, ведь во время пятидневного космического путешествия корабль Crew Dragon достигнет рекордной высоты для орбиты вокруг Земли – около 1400 километров, что в три раза больше высоты Международной космической станции (МКС).

Видео дня

Это также первый в истории частный выход в открытый космос с четырьмя астронавтами-любителями. Старт миссии состоялся из Космического центра Кеннеди во Флориде на ракете Falcon 9, пишет Space.com.

Историческая миссия Polaris Dawn наконец-то стартовала: астронавты-любители отправились в рекордное путешествие

И запуск, и выход в открытый космос, запланированный на 3-й день полета миссии (13 сентября), транслируются в прямом эфире на каналах Polaris Dawn и SpaceX в сети X и YouTube.

Историческая миссия Polaris Dawn наконец-то стартовала: астронавты-любители отправились в рекордное путешествие

Сначала вылет планировался на 26 августа, но SpaceX трижды откладывала его, чтобы провести дополнительные проверки и дождаться наиболее благоприятных погодных условий.

Миссия, которая установит несколько рекордов

План полета подразумевает, что после запуска Crew Dragon выйдет на промежуточную орбиту с высотой перигея 190 км, высотой апогея 1200 км и наклоном 51,6°. После того, как экипаж протестует все системы, корабль выполнит маневр, который поднимет высоту его апогея до 1400 км. Итак, Polaris Dawn побьет рекорд высоты в 1372 км, установленный еще в далеком 1966 году миссией Gemini 11.

Polaris Dawn – первая из трех запланированных миссий с экипажем в программе Polaris, которую финансирует миллиардер-предприниматель Джаред Айзекман. В пятидневное путешествие на орбиту Земли улетели Айзекман, бывший подполковник ВВС США и пилот миссии Скотт Потит и инженеры SpaceX – Сара Гиллис и Анна Менон.

Историческая миссия Polaris Dawn наконец-то стартовала: астронавты-любители отправились в рекордное путешествие

Интересно, что Polaris Dawn стал первым космическим полетом для Потита, Гиллиса и Менона. А вот Айзекмен уже находился на орбите в сентябре 2021 года в рамках пионерской миссии SpaceX Inspiration4.

Во время космического путешествия Polaris Dawn Айзекман и Гиллис совершат выход в открытый космос, чтобы испытать новые скафандры в вакууме космоса. Это путешествие будет опасным, поскольку все четыре члена экипажа и внутреннее пространство Crew Dragon попадут в космический вакуум. По словам экспертов, такая ситуация может усложнить повторное замыкание люка капсулы из-за разности давления. И влияние вакуума может вызвать выделение токсинов из аппаратного обеспечения, когда кабина снова герметизируется. Однако ученые SpaceX заявили, что приняли все необходимые меры, чтобы предотвратить это.

Историческая миссия Polaris Dawn наконец-то стартовала: астронавты-любители отправились в рекордное путешествие

На орбите экипаж также проведет ряд научно-технических испытаний.

Миссия войдет в историю космических полетов еще и благодаря тому, что Сара Гиллис и Анна Мэнон уйдут в пустоту космоса глубже, чем любые женщины раньше. Ведь все астронавты Аполлона были мужчинами.

Опасный поход в радиационный пояс

По информации SpaceX, капсула Dragon с членами экипажа пройдет через внутренний радиационный пояс Ван Аллена, одну из двух полос высокоэнергетических частиц Солнца в форме пончика.

Астронавты, которые отправляются в более длительные и более далекие миссии – например, на Марс – должны безопасно пройти через эти пояса, чтобы достичь открытого космоса. Поэтому миссия Polaris Dawn является уникальной возможностью проведения исследований в среде с повышенной радиацией.

Историческая миссия Polaris Dawn наконец-то стартовала: астронавты-любители отправились в рекордное путешествие

SpaceX подчеркнули, что программа Polaris стремится продемонстрировать важные операционные возможности, которые будут служить строительными блоками для дальнейшего исследования человеком Луны, Марса и других мест.

OBOZ.UA ранее писал, что запуск Polaris Dawn с астронавтами-любителями отложили на несколько дней.

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