Историческая миссия Polaris Dawn наконец-то стартовала: астронавты-любители отправились в рекордное путешествие

Во вторник, 10 сентября, в 12:25 компания SpaceX запустила свою долгожданную миссию Polaris Dawn. Это историческое событие, ведь во время пятидневного космического путешествия корабль Crew Dragon достигнет рекордной высоты для орбиты вокруг Земли – около 1400 километров, что в три раза больше высоты Международной космической станции (МКС).

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Это также первый в истории частный выход в открытый космос с четырьмя астронавтами-любителями. Старт миссии состоялся из Космического центра Кеннеди во Флориде на ракете Falcon 9, пишет Space.com.

И запуск, и выход в открытый космос, запланированный на 3-й день полета миссии (13 сентября), транслируются в прямом эфире на каналах Polaris Dawn и SpaceX в сети X и YouTube.

Сначала вылет планировался на 26 августа, но SpaceX трижды откладывала его, чтобы провести дополнительные проверки и дождаться наиболее благоприятных погодных условий.

Миссия, которая установит несколько рекордов

План полета подразумевает, что после запуска Crew Dragon выйдет на промежуточную орбиту с высотой перигея 190 км, высотой апогея 1200 км и наклоном 51,6°. После того, как экипаж протестует все системы, корабль выполнит маневр, который поднимет высоту его апогея до 1400 км. Итак, Polaris Dawn побьет рекорд высоты в 1372 км, установленный еще в далеком 1966 году миссией Gemini 11.

Polaris Dawn – первая из трех запланированных миссий с экипажем в программе Polaris, которую финансирует миллиардер-предприниматель Джаред Айзекман. В пятидневное путешествие на орбиту Земли улетели Айзекман, бывший подполковник ВВС США и пилот миссии Скотт Потит и инженеры SpaceX – Сара Гиллис и Анна Менон.

Интересно, что Polaris Dawn стал первым космическим полетом для Потита, Гиллиса и Менона. А вот Айзекмен уже находился на орбите в сентябре 2021 года в рамках пионерской миссии SpaceX Inspiration4.

Во время космического путешествия Polaris Dawn Айзекман и Гиллис совершат выход в открытый космос, чтобы испытать новые скафандры в вакууме космоса. Это путешествие будет опасным, поскольку все четыре члена экипажа и внутреннее пространство Crew Dragon попадут в космический вакуум. По словам экспертов, такая ситуация может усложнить повторное замыкание люка капсулы из-за разности давления. И влияние вакуума может вызвать выделение токсинов из аппаратного обеспечения, когда кабина снова герметизируется. Однако ученые SpaceX заявили, что приняли все необходимые меры, чтобы предотвратить это.

На орбите экипаж также проведет ряд научно-технических испытаний.

Миссия войдет в историю космических полетов еще и благодаря тому, что Сара Гиллис и Анна Мэнон уйдут в пустоту космоса глубже, чем любые женщины раньше. Ведь все астронавты Аполлона были мужчинами.

Опасный поход в радиационный пояс

По информации SpaceX, капсула Dragon с членами экипажа пройдет через внутренний радиационный пояс Ван Аллена, одну из двух полос высокоэнергетических частиц Солнца в форме пончика.

Астронавты, которые отправляются в более длительные и более далекие миссии – например, на Марс – должны безопасно пройти через эти пояса, чтобы достичь открытого космоса. Поэтому миссия Polaris Dawn является уникальной возможностью проведения исследований в среде с повышенной радиацией.

SpaceX подчеркнули, что программа Polaris стремится продемонстрировать важные операционные возможности, которые будут служить строительными блоками для дальнейшего исследования человеком Луны, Марса и других мест.

OBOZ.UA ранее писал, что запуск Polaris Dawn с астронавтами-любителями отложили на несколько дней.

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