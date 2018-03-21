"Молюсь Богу": скандальный бодибилдер "Руки-базуки" заявил, что умирает

Российский бодибилдер Кирилл Терешин, который прославился в сети накачанными синтолом руками и кличкой "Руки-базуки", опубликовал несколько свежих постов, в которых рассказал о своем плохом самочувствии.

Уже несколько дней Терешин не может сбить высокую температуру, жалуется на "адскую" боль в руках и просит Бога, чтобы тот "забрал его оболочку". На одном из видео бодибилдер показал якобы внезапно открывшееся кровотечение из носа.

"Все, это хана, я прошу Бога, чтобы из моего тела вышел дух, я не могу терпеть боль. Вы, люди, все-таки в аду будете гореть, кто мне продолжает писать "делай дальше" и желать, чтобы руки отрезали, я выложил эту новость, потому что это не хайп, кто в моем городе живет, придите домой, спросите у матери — все сами увидите", - цитирует посты Терешина во "Вконтакте" портал "Лайф".

На личной странице в Instagram парень рассказал, что по три раза на день прикладывает к разболевшимся рукам пакеты со льдом.

"Опять я утром встал и начались проблемы. Все, организм еще больше стал распространять удар", - пожаловался он.

В сети так называемого бодибилдера критикуют и советуют, если недуг и правда не является вымышленным, срочно обратиться к медикам.

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