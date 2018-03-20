В Дубае арестовали российскую модель, выпрыгнувшую с 6 этажа из-за убийцы

В Дубае полиция задержала россиянку, 22-летнюю модель Екатерину Стецюк, которая несколькими днями ранее, спасаясь от угроз настойчивого ухажера, выпрыгнула с 6 этажа жилого дома и получила тяжелую травму позвоночника.

В местную тюрьму девушку доставили прямо с больничной койки и поместили под стражу. Как сообщает на своем YouTube-канале "Вести Иркутск" со ссылкой на родственников модели, предполагаемый маньяк после задержания выдвинул россиянке встречные обвинения. При этом суть претензий к пострадавшей пока не ясна.

В свою очередь, в российском Генконсульстве в Дубае отказались комментировать задержание модели, сославшись на то, что девушка не давала согласия на распространение этой информации.

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Близким Стецюк лишь успела сообщить о задержании и перемещении в местную тюрьму из клиники, где она ранее перенесла две операции и проходила реабилитацию.

Напомним, после падения с 6 этажа жилого дома Екатерину Стецюк угодила в клинику с переломом позвоночника. После двух проведенных операций девушка все еще не могла самостоятельно передвигаться, однако шансы на выздоровление, по словам медиков, у модели есть.

Как сообщал ранее "Обозреватель", в Китае загадочно погибла российская модель.