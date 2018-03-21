"Молюсь Богові": скандальний бодібілдер "Руки-базуки" заявив, що вмирає

Російський бодібілдер Кирило Терешин, який прославився в мережі накачаними синтолом руками і прізвиськом "Руки-базуки", опублікував кілька свіжих постів, у яких розповів про своє погане самопочуття.

Уже кілька днів Терешин не може збити високу температуру, скаржиться на "пекельний" біль в руках і просить Бога, щоб той "забрав його оболонку". На одному з відео бодібілдер показав нібито раптову кровотечу з носа.

"Все, це хана, я прошу Бога, щоб з мого тіла вийшов дух, я не можу терпіти біль. Ви, люди, все ж таки в пеклі будете горіти, хто мені продовжує писати "роби далі" і бажати, щоб руки відрізали, я виклав цю новину, тому що це не хайп, хто в моєму місті живе, прийдіть додому, запитайте у матері - все самі побачите", - цитує пости Терешина у "Вконтакте" портал "Лайф".

На особистій сторінці в Instagram хлопець розповів, що по три рази на день прикладає до хворих рук пакети з льодом.

"Знову я вранці встав і почалися проблеми. Все, організм ще більше став поширювати удар", - поскаржився він.

У мережі так званого бодібілдера критикують і радять, якщо проблеми і справді є, терміново звернутися до медиків.

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