"Забудьте меня!" Кириллу "Руки-базуки" резко стало плохо. Фото 18+

Синтольному "бодибилдеру" Кириллу Терешину по прозвищу "Руки-базуки" резко стало плохо.

На своей странице в "ВКонтакте" он попрощался с поклонниками и сказал, что будет молиться Богу, чтобы остаться в живых.

"Я два дня лежал на кровати, сейчас ели-ели встал, после того как я начал делать плечи, рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар, проблемы конкретные со здоровьем - я мучаюсь", — написал он.

Житель Пятигорска Кирилл Терешин прославился в конце 2017 года благодаря многочисленным фото и видео, где он демонстрировал результаты обильных инъекций аналога синтетического масла. За это он получил прозвище "руки-базуки".

Как сообщал "Обозреватель", в январе текущего года Кириллу Терешину по прозвищу "Руки-базуки" провели операцию, вставив импланты в ноги для увеличения их объема.