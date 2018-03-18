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"Забудьте меня!" Кириллу "Руки-базуки" резко стало плохо. Фото 18+

29.1тЧитать новость на украинском

Синтольному "бодибилдеру" Кириллу Терешину по прозвищу "Руки-базуки" резко стало плохо.

На своей странице в "ВКонтакте" он попрощался с поклонниками и сказал, что будет молиться Богу, чтобы остаться в живых.

"Я два дня лежал на кровати, сейчас ели-ели встал, после того как я начал делать плечи, рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар, проблемы конкретные со здоровьем - я мучаюсь", — написал он.

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Житель Пятигорска Кирилл Терешин прославился в конце 2017 года благодаря многочисленным фото и видео, где он демонстрировал результаты обильных инъекций аналога синтетического масла. За это он получил прозвище "руки-базуки".

Как сообщал "Обозреватель", в январе текущего года Кириллу Терешину по прозвищу "Руки-базуки" провели операцию, вставив импланты в ноги для увеличения их объема.

Место
Россия
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