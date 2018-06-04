Из тюрьмы "ЛНР" освободили украинца

Из тюрьмы на территории "ЛНР" освободили осужденного к 2014 году украинца, которого российские наемники продолжали удерживать даже после истечения срока заключения.

Как сообщил в Facebook координатор по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, боевики незаконно удерживали осужденного с 2014 года.

"Гражданина Украины, осужденного до 2014 года, которого НВФ "ЛНР" незаконно удерживали в местах лишения свободы, благодаря коллективным действиям международного сообщества удалось освободить", - отметил он.

Лисянский пояснил, что не может показать лицо украинца и разглашать его персональные данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня на Донбассе террористы захватили в плен украинских военных.