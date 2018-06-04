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З в'язниці "ЛНР" звільнили українця

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З в'язниці на території "ЛНР" звільнили засудженого до 2014 року українця, якого російські найманці продовжували утримувати навіть після закінчення терміну ув'язнення.

Як повідомив в Facebook координатор з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, бойовики незаконно утримували засудженого з 2014 року.

"Громадянина України, засудженого до 2014 року, якого НЗФ "ЛНР" незаконно утримували в місцях позбавлення волі, завдяки колективним діям міжнародного співтовариства вдалося звільнити", - зазначив він.

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Лисянський пояснив, що не може показати обличчя українця і розголошувати його персональні дані.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 3 червня на Донбасі терористи захопили в полон українських військових.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
Новини ЛНР
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