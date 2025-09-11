Зеленская осталась верна традиции на Саммите первых леди и джентльменов: какой образ она выбирает из года в год. Фото

В четверг 11 сентября в Киеве стартовал пятый Саммит первых леди и джентльменов, тема которого в этом году – "Образование, моделирующее мир". Событие собрало первых леди и джентльменов, министров образования, нобелевских лауреатов, экспертов, представителей ІТ-компаний и учителей из разных стран. Во время мероприятия обсуждают доступ к образованию, инновации и роль образовательного процесса в формировании будущего общества.

Программа включает презентацию исследования образовательных процессов в 14 странах, панельные дискуссии о доступе к образованию и роли инноваций, а также "Гала-посвящение учителям" – торжественный вечер, который в этом году стал центральным акцентом. OBOZ.UA побывал на мероприятии и расскажет, как выглядела его организатор – первая леди Украины Елена Зеленская.

Она в очередной раз подтвердила, что для этого события выбирает стилевую последовательность. Как и в предыдущие годы, жена президента предстала в элегантном классическом костюме. Ее образ стал символом минимализма и дипломатической взвешенности, которая перекликается с серьезностью тем, поднимаемых на Саммите.

Зеленская появилась перед гостями в белоснежном костюме-двойке с удлиненным двубортным пиджаком и широкими классическими брюками. Сдержанную гамму она подчеркнула коричневыми туфлями-лодочками на каблуках, которые контрастировали с цветом костюма, придавая образу завершенности. Первая леди выбрала естественный макияж в нюдовых оттенках и привычную легкую укладку с мягкими волнами, что добавило образу женственности и гармонии.

Выбор костюма-двойки для этого мероприятия уже стал своеобразной традицией первой леди. Еще в 2021 году она открывала первый Саммит в классическом костюме с двубортным пиджаком. В 2022 году появилась в изящном образе от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko, а в 2023-м выбрала белый костюм-двойку с юбкой, дополнив его брошью-картой Украины. В прошлом году, в 2024-м, первая леди поразила гостей костюмом-тройкой белоснежного цвета с удлиненным лацканом и платком в нагрудном кармане.

