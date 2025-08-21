УкраїнськаУКР
русскийРУС

С этническими мотивами: Елена Зеленская поразила роскошным образом с вышитым пиджаком от украинского бренда. Фото

Анастасия Какун
Lady Oboz
2 минуты
234
С этническими мотивами: Елена Зеленская поразила роскошным образом с вышитым пиджаком от украинского бренда. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская выглядела непревзойденно на церемонии вручения государственной награды "Национальная легенда Украины. Для торжественного мероприятия она выбрала элегантный лук, где соединила современные тренды индустрии моды с этническими мотивами.

Видео дня

Акцентным элементом образа жены президента Владимира Зеленского стал кремовый пиджак от украинского бренда Gaptuvalnya, что специализируется на изготовлении одежды с вышивкой. Кадры с церемонии общественный деятель обнародовала в личном Telegram-канале.

С этническими мотивами: Елена Зеленская поразила роскошным образом с вышитым пиджаком от украинского бренда. Фото

Елена Зеленская вышла на публику в стильных черных брюках-палаццо, которые скомбинировала с контрастной белой рубашкой. Аутфит она дополнила дизайнерским пиджаком Единства, который вдохновлен народными орнаментами, цветными композициями и мотивами разных регионов Украины. Как указано на сайте бренда Gaptuvalnya, стоимость этой модели составляет 26 750 гривен.

С этническими мотивами: Елена Зеленская поразила роскошным образом с вышитым пиджаком от украинского бренда. Фото

Первая леди Украины распустила светлые волосы и сделала боковой пробор, чтобы добавить прическе объема. Елена Зеленская подчеркнула свою внешность благодаря нюдовому макияжу, где преобладали коричневые оттенки.

С этническими мотивами: Елена Зеленская поразила роскошным образом с вышитым пиджаком от украинского бренда. Фото

Заметим, что награды "Национальная легенда Украины" от Владимира Зеленского 20 августа получили Серж Лифарь, Анатолий Криволап, Василий Зинкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастырская, Владимир Горбулин, Ярослава Магучих, Андрей Семьянкив и Святослав Вакарчук. В частности, наградами была удостоена команда СБУ, которая воплотила в жизнь операцию "Паутина".

С этническими мотивами: Елена Зеленская поразила роскошным образом с вышитым пиджаком от украинского бренда. Фото

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Зеленская показала, как правильно носить самые трендовые джинсы из 90-х.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!