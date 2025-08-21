С этническими мотивами: Елена Зеленская поразила роскошным образом с вышитым пиджаком от украинского бренда. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская выглядела непревзойденно на церемонии вручения государственной награды "Национальная легенда Украины. Для торжественного мероприятия она выбрала элегантный лук, где соединила современные тренды индустрии моды с этническими мотивами.

Акцентным элементом образа жены президента Владимира Зеленского стал кремовый пиджак от украинского бренда Gaptuvalnya, что специализируется на изготовлении одежды с вышивкой. Кадры с церемонии общественный деятель обнародовала в личном Telegram-канале.

Елена Зеленская вышла на публику в стильных черных брюках-палаццо, которые скомбинировала с контрастной белой рубашкой. Аутфит она дополнила дизайнерским пиджаком Единства, который вдохновлен народными орнаментами, цветными композициями и мотивами разных регионов Украины. Как указано на сайте бренда Gaptuvalnya, стоимость этой модели составляет 26 750 гривен.

Первая леди Украины распустила светлые волосы и сделала боковой пробор, чтобы добавить прическе объема. Елена Зеленская подчеркнула свою внешность благодаря нюдовому макияжу, где преобладали коричневые оттенки.

Заметим, что награды "Национальная легенда Украины" от Владимира Зеленского 20 августа получили Серж Лифарь, Анатолий Криволап, Василий Зинкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастырская, Владимир Горбулин, Ярослава Магучих, Андрей Семьянкив и Святослав Вакарчук. В частности, наградами была удостоена команда СБУ, которая воплотила в жизнь операцию "Паутина".

