Зеленская в белом, а жены лидеров Сербии и Армении – в черном: разбираем образы на третьем Саммите первых леди и джентльменов

В среду, 6 сентября, состоялся третий Саммит первых леди и джентльменов, который в Киеве организовала супруга президента Украины Елена Зеленская. Событие этого года было посвящено психологическому здоровью, а также уникально тем, что его впервые посетили первые леди Сербии и Армении – стран, своей политикой выражающих определенную поддержку России.

Видео дня

Тамара Вучич – первая леди Сербии – и Анна Акопян – супруга премьер-министра Армении – выбрали похожие образы. Они появились на Саммите в черных нарядах и с жемчугом. Другие гости выбрали более яркие и светлые цвета. OBOZREVATEL решил разобрать, как выбор Тамары Вучич и Анны Акопян трактуется в рамках дипломатического этикета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Хотя Саммит первых леди и джентльменов носил гуманитарный характер, каждый из гостей представлял свою страну и ее вклад в поддержку украинцев в войне с Россией. Мероприятие было торжественным, и наряды гостей на нем, вероятнее всего, подбирали стилисты.

Так, первая леди Украины пришла в сдержанном костюме-двойке с юбкой до колен и жакетом белого цвета. Он олицетворяет чистоту намерений, добро и свет, с которыми украинцев ассоциируют в мире. Елена Зеленская дополнила образ минималистической брошью-картой Украины со всеми временно оккупированными территориями, что намекает на намерения украинцев отстоять свою землю.

В противоположность светлому образу украинской первой леди, гости из Сербии и Армении выбрали темные оттенки.

Тамара Вучич пришла в длинном платье облегающего фасона, а ее темные волосы были распущены, что еще больше тяготило силуэт. Кроме этого, она добавила темный макияж – красные губы и коричневые тени. Образ разбавили жемчужинки, из которых состоял обруч первой леди.

Анна Акопян, какая тоже брюнетка, пришла на Саммит в черном костюме и с такого же цвета клатчем. Единственной светлой деталью стали длинные бусы из жемчуга на ее шее.

Следует заметить, что черный – непопулярный цвет среди дипломатов, поскольку его значение трактуется очень противоречиво. Во многих культурах это цвет горя, траура, который ассоциируется с чем-то плохим. Особенно его не советуют выбирать на летние мероприятия, которые проходят утром или днем. В жаркую пору он просто непрактичный.

Конечно, в обыденном образе черный называют цветом элегантности, классики и удачным выбором, делающим фигуру более стройной. Однако дипломатический этикет несколько строже. Особенно, когда дело касается женщин.

Психологи утверждают, что для людей, в гардеробе которых преобладает черный, важный статус и престиж. Они свободолюбивы, консервативны и упрямы. Без ярких или светлых акцентов такой выбор может показаться строгим и агрессивным.

Кстати, другие гости сделали выбор в пользу пастельных цветов – бежевого, голубого, розового, фиалкового и т.п. Мужчины были в темных костюмах, но светлых рубашках, как этого требует этикет.

Ранее OBOZREVATEL писал, как прошел третий Саммит первых леди и джентльменов. Гостем на мероприятии стал оскароносный французский режиссер Мишель Азанавичюс, а ведущим – британский комик Стивен Фрай.