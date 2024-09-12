В белоснежном костюме с интересной деталью: Елена Зеленская провела Четвертый саммит первых леди и джентльменов. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская провела четвертый саммит первых леди и джентльменов в Киеве. Жена президента Владимира Зеленского появилась на событии в костюме-тройке белого цвета, который изрядно привлекает внимание.

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Выразительной деталью был удлиненный лацкан с правой стороны. Ее жакет свободного кроя имел нагрудный карманчик, из которого выглядывал шелковый платок молочного цвета, перекликавшийся с верхней одеждой. Корреспондент OBOZ.UA побывал на Четвертом саммите первых леди и джентльменов и подробнее показал образ первой леди.

Под белоснежным жакетом Елены Зеленской была блуза из той же ткани и того же цвета, что весь образ. Потому можно предположить, что классический костюм первой леди состоял из трех полноценных элементов.

Ее штаны были прямого кроя и едва касались земли. Из-под них виднелись кожаные туфли-лодочки карамельного оттенка с острым носком.

Свой образ Елена Зеленская подчеркнула массивными серьгами-кольцами, что идеально подходили к платочку в нагрудном кармане. Они состояли из двух видов металла: серебра и золота. На руках первой леди, как обычно, сверкало обручальное кольцо.

Ее маникюр был в стиле "голых" ногтей. Лаконичному дизайну украинка не изменяет никогда, ведь этот формат подходит к любому ее образу и вневременный в каждое время года.

Макияж Елены Зеленского стал идеальным дополнением белого костюма. Его создали в нюдовых оттенках, включая цвет помады.

Известно, что Четвертый саммит первых леди и джентльменов был направлен на обсуждение тем безопасности детей. Его поделили на пять "измерений" с разными акцентами: "Безопасность детей во время войны", "Безопасность детей в семье", "Безопасность детей в школе", "Безопасность детей в киберпространстве", "Безопасная окружающая среда для детей".

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская провела разговор с американской меценаткой Синди Маккейн и показалась в новом сдержанном образе. Она освежила свою стрижку и покрасила волосы в темно-пшеничный цвет.

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