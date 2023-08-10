Восемь фраз, которые психологи никогда не говорят своим детям: эти слова могут разрушить жизнь

Детские психологи никогда не говорят своим детям определенные фразы. Имея профессиональный и личный опыт, они знают, что работает, а что нет при общении с ребенком.

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Возможно, рекомендации экспертов помогут стать немного более внимательными к самым важным отношениям, пишет HuffPost. Специалисты объяснили изданию, каких фраз они стараются избегать и почему.

"Я разочарован (-а) в тебе"

Детский психолог и тренер для родителей Энн-Луиз Локхарт из A New Day Pediatric Psychology рассказала, что не говорит этой фразы своим детям по нескольким причинам. Во-первых, услышать это "ужасно", независимо от того, сколько вам лет. Также это может привести к некоторым нежелательным последствиям в будущем.

Когда родитель говорит, что разочарован в своем ребенке, тот может начать угождать им, "чтобы больше не слышать эти обидные слова", сказала Локхарт. Это тревожное и перфекционистское мышление может распространиться на другие сферы жизни.

Или же мысль о том, что ребенок – это разочарование, может "стать частью его личности, поэтому он будет делать более разочаровывающие вещи, так как думают: "Вот кто я".

"Поэтому родитель может заметить больше вызывающего или оппозиционного поведения, больше дерзости и закатывания глаз", – сказала психолог.

"Успокойся"

Эта фраза, скорее всего, не успокоит, а только усугубит ситуацию. Клинический психолог Марта Дейрос Колладо рассказала, что, когда ее ребенок перегружен, она знает, что "уговорить его успокоиться приведет к неприятным последствиям".

"Вы не можете сдерживать эмоции, которые необходимо выпустить. Это никого не успокаивает, это просто делает вспышку более вероятной. Прежде чем успокоиться, эмоция должна выйти наружу, и то, что ребенок пытается передать, должно быть услышано", – говорит она.

Когда у Дейрос возникает желание сказать ребенку успокоиться, вместо этого она стремится контролироватьсобственные эмоции, а затем напоминает себе, что "после того, как буря утихнет, мой ребенок сам обретет покой".

Клинический психолог Синди Т. Грэм, основатель оздоровительного центра Brighter Hope, говорит, что слово "успокойся" не дает им никаких указаний о том, как справляться с трудными эмоциями.

"Вместо этого я использую более четкие инструкции, такие как: "Посмотрите на меня", "Давайте немного подышим животом" или "Давайте пойдем в место, где можно остыть". Предоставление четких инструкций о том, что ребенок должен делать, помогает перенаправить внимание на стратегии, которые помогут ребенку успокоиться", – объяснила Грэм.

"Скажи нормально"

По словам Дейрос, просить ребенка "использовать слова", когда он ноет, капризничает, хрюкает и жестикулирует, – это "несправедливое требование". В такие моменты ее дочь может быть не в состоянии выполнить такое требование, "хотя у нее прекрасный словарный запас и она полностью говорит на двух языках".

Когда "она говорит мне тарабарщину плаксивым тоном, я знаю, что она испытывает стресс, и просить ее "говорить нормально" – несправедливая просьба", – сказала психолог.

Вместо этого она озвучивает то, что, по ее мнению, пытается сказать ребенок, простыми словами и с тем тоном, который она хотела бы использовать. Например: "Ты голоден. Хочешь, чтобы мама приготовила тебе перекус?"

"Чаще всего она будет повторять то, что я сказала, надлежащим образом. Я знаю, что со временем у нее будет больше шансов "говорить нормальным языком" и правильным тоном, чтобы попросить то, что ей нужно, потому что она слышала, как я делаю это снова и снова", – объясняет специалист.

"Ты такой ленивый"

Локхарт говорит, что она избегает этой фразы любой ценой. Когда дети не выполняют задание или работу по дому, родители часто предполагают, что ребенок не хочет этого делать. Но, возможно, ему не хватает навыков.

"Вместо того, чтобы называть их "ленивыми", я думаю, что очень важно вместо этого учить, моделировать и практиковать задачу. Важно выяснить, что мешает им выполнить задачу, и практиковать ее снова и снова. Так формируются сильные навыки и здоровые привычки", – сказала Локхарт.

"Перестань плакать"

Грусть, гнев и разочарование – это нормальные эмоции. По словам Дейрос Колладо, чувство облегчения, которое приходит с плачем, "человеческое и здоровое". Поэтому она никогда не говорит своему ребенку "прекрати плакать" или кому-либо еще, включая себя.

"Слезы полезны для исцеления нашей эмоциональной и физической боли. Когда появляются слезы, я принимаю их и слушаю, что мне пытаются сообщить", – говорит психолог.

По ее словам, она призывает дочь дать слезам волю, объясняя, что это нормально.

"Ей позволено полностью и глубоко чувствовать свои эмоции. И когда придет время, они пройдут и она будет в безопасности", – объясняет Дейрос Колладо.

Кристин Луазель Рич, детский психолог в Медицинском центре детской больницы Цинциннати, сказала, что приказ ребенку перестать плакать "не выражает сочувствия" и может затруднить для детей откровение о своих чувствах и привести к проблемам с родителями в будущем.

"Это может привести к тому, что дети будут подавлять чувство грусти, что может привести к тому, что они будут скрывать другие эмоции и чувствовать беспокойство или проблемы с настроением в будущем", – добавила Рич.

"Тебе лучше ценить то, что я для тебя сделал"

Локхарт не требует благодарности от собственных детей. По ее словам, многие дети действительно ценят то, что их родители делают для ни, но они также могут быть "очень эгоцентричными и недальновидными", потому что они дети.

"У них может отсутствовать способность принять точку зрения другого или продемонстрировать сочувствие. Они могут быть не в состоянии обработать свои мысли и чувства таким образом, чтобы они были ясными и не подавляющими. Даже если они способны делать все это, у них может не хватить словесных способностей, чтобы выразить это вслух", – говорит психолог.

Родителям, возможно, придется скорректировать свои ожидания относительно того, как выглядит благодарность с точки зрения ребенка. "Возлагать эти взрослые ожидания на их детский мозг совершенно несправедливо", – добавила Локхарт.

"Это не твое дело"

Грэм, как правило, не использует эту фразу, поскольку считает ее "излишне грубой".

"Так же легко сказать: "Я знаю, что вы хотели бы принять участие в этом разговоре, но я разговаривала с таким-то", – сказала она.

И если вы действительно не хотите, чтобы ваши дети вступали в разговор, не заводите вокруг них взрослые дискуссии, добавила психолог.

"Потому что я так сказал"

Эта часто используемая родительская реплика "довольно раздражает", говорит Грэм, поэтому она старается не использовать ее в своей жизни.

Услышав эту фразу, когда вы ищете ответ, "может быть неприятно, потому что в ней отсутствует объяснение решения – обычно отказ – о чем-то значимом для спрашивающего", сказала она.

Со своими детьми она предпочитает давать соответствующее возрасту объяснение того, почему она пришла к такому решению.

"Если ребенок продолжает спрашивать, не говорю: "Потому что я так сказала", а подтверждаю его чувства – например, "Я знаю, что ты хотел…" И затем даю ему понять, что разговор продолжается: "...Но я уже объяснил почему. Поэтому я не буду говорить об этом дальше", – говорит специалист.

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