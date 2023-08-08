Эти 8 фраз убивают любовь: психолог из Гарварда указала на предвестники разрыва

Психолог, окончившая Гарвард, доктор Кортни Уоррен назвала восемь токсичных фраз, которые могут указывать на то, что отношения в опасности. По ее словам, они быстро портятся, когда один или оба партнера говорят друг с другом с пренебрежением.

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Это опасно, поскольку демонстрирует позицию превосходства, пишет Уоррен в статье для CNBC. По ее мнению следующие фразы способны постепенно разрушить отношения.

"Ты меня не заслуживаешь"

Такая фраза или например "Тебе повезло, что я тебя вообще терплю" отражает презрение и сообщает вашему партнеру, что вы считаете его ниже вас, что может повредить его самооценке.

Вместо этого лучше сказать: "Сейчас мне трудно видеть в нас партнера" или "Я считаю вас менее ценным, чем я, и мне нужно поработать над этим". Скажите, что вы чувствуете, спокойно и честно.

"Прекрати спрашивать, в порядке ли я. Все хорошо" (когда это не так)

Пассивно-агрессивная модель общения мешает партнерам говорить о своих проблемах прямо и открыто. Это затрудняет разрешение конфликта и может заставить обе стороны чувствовать себя неуверенно, считает автор статьи.

Вместо этого лучше сказать: "Я очень расстроен, но пока не готов об этом говорить". Не игнорируйте свои проблемы, но найдите время, чтобы посмотреть им в лицо и подумать о них.

"Ты жалок"

Обозвать человека проще, чем оценить то, кем он есть: личностью со множеством характеристик, некоторые из которых нам могут не нравиться.

Вместо этого лучше сказать: "Мне не нравится, как ты вышел из этой ситуации". Выскажите, что именно вам не понравилось и почему это вас беспокоит.

"Я тебя ненавижу"

Эта фраза, которая отражает то, что вы чувствуете в накаленный эмоциональный момент, но не в целом, наносит ущерб отношениям. В итоге она создает неуверенность даже в хорошие моменты. Ваш партнер может подумать: "Он/она действительно любит меня прямо сейчас, если на прошлой неделе сказал/сказала, что ненавидит?"

Вместо этого лучше сказать: "Мне тяжело сейчас быть рядом с тобой". Найдите минутку, чтобы успокоиться, прежде чем сказать что-то неправдивое, даже если в данный момент это кажется правдой, рекомендует психолог.

"Ты плохой родитель"

Эта фраза подрывает доверие. Например, если вы изо всех сил пытаетесь дисциплинировать своего ребенка, ваш партнер может сказать: "Ты слишком балуешь его, и это потому, что твоя мать баловала и тебя".

Вместо этого лучше сказать: "Я думаю, что эта ситуация вызывает проблемы из вашего прошлого. Как мы можем работать с ними вместе?" С уважением отмечайте уязвимые места партнера и общайтесь так, чтобы это не выглядело как нападение.

"Ты с ума сошел"

Фразы, которые манипулируют или искажают реальность с целью заставить вашего партнера сомневаться в себе, называются "газлайтингом". Например, защищаясь, вы можете сказать: "Ты бредишь. Эта проблема у тебя в голове".

Вместо этого лучше сказать: "Я думаю, что твоя реакция на эту ситуацию только усугубляет ее". Выражайте конструктивно то, что вам не нравится в действиях вашего партнера, а не пытайтесь манипулировать им, чтобы он вел себя так, как вам хочется, советует Уоррен.

"Ты такой требовательный"

Когда вы говорите, что ваш партнер вас раздражает, душит или вообще надоедает, это означает, что его потребности не имеют значения.

Что сказать вместо этого: "Я вижу, что ты хочешь моего внимания, но я чувствую, что задыхаюсь, и мне нужно немного пространства".

"С меня хватит"

Слова, которые угрожают отношениям, такие как "Я ухожу", "С меня хватит" или "Я хочу расстаться", создают нестабильность и неуверенность. Вашему партнеру может быть трудно доверять вам, если вы чувствуете, что рискуете сбежать, и это ограничивает близость.

Что сказать вместо этого: "Я сейчас очень расстроен, и мне нужно немного отдохнуть" или "Нам нужно серьезно поговорить о наших отношениях".

Как общаются крепкие пары

Психолог называет три вещи, которые делают люди в здоровых отношениях.

1. Используйте "я"-сообщения: вместо того, чтобы сосредотачиваться на своем партнере и указывать на его ошибки или недостатки, говорите о своих чувствах, ощущениях и наблюдениях.

2. Скажите "спасибо": говорите о том, что вам нравится и что вы цените в своем партнере, как можно чаще – это поможет укрепить связь.

3. Возьмите на себя ответственность: извинитесь за свою роль в дисфункции отношений и постарайтесь показать себя с лучшей стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог озвучила топ советов, как прекратить обижаться и эффективно разрешать конфликты. Кроме того, были названы секретные фразы, способные привлечь в жизнь богатство и успех.

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