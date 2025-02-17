В какой цвет покрасить волосы в 2025 году: семь оттенков, которые придадут уверенности в себе
Покраска волос давно стала не только способом обновления внешности, но и выражением индивидуальности. В 2025 году тенденции в покраске ориентированы на естественность, глубину цвета и универсальность оттенков, гармонично дополняющие черты лица.
"Я в восторге от того, что ждет нас в 2025 году, когда дело доходит до цвета волос, – сказала Vogue India Кас Кединг, звездная стилистка. – Главный тренд – это универсальность и смелость, но без чрезмерных экспериментов".
Трейси Каннингем, знаменитый колорист и креативный директор Schwarzkopf Professional в США, отмечает, что сегодня клиенты стремятся к персонализации: "Краска должна подчеркивать оттенок кожи, цвет глаз и общий стиль. Главное – найти баланс между естественным видом и эффектным акцентом".
1. Вишневая кола
Этот глубокий оттенок сочетает красные и каштановые тона, создавая эффектный, многомерный цвет. Он придает волосам глубины и яркости, делая его визуально более густыми и живыми.
2. Платиновый блонд с золотистыми бликами
Холодный платиновый блонд остается классикой, но в 2025 году он сочетается с теплыми золотистыми нюансами. Это придает мягкости и естественности цвета, делая его более универсальным.
3. Рыжий оттенок "имбирная пряность"
В отличие от яркой меди, этот оттенок имеет мягкое, теплое сияние. Он имеет прекрасный вид на разных оттенках кожи, придавая лицу природного сияния.
4. Светлый блонд в стиле Old Hollywood
Отсылки к классике: мягкие, маслянистые тона с бликами создают изящный и роскошный образ. Идеальный выбор для тех, кто стремится к элегантности.
5. Мокко мусс
Насыщенный, тёплый коричневый с легкой прохладной ноткой. Этот оттенок обеспечивает баланс между глубиной цвета и естественностью, не выглядя слишком черным или красным.
6. Брюнетка "Эспрессо Мартини"
Темный коричневый с глянцевым эффектом, вдохновленный стилем Хлои Кардашян. Цвет имеет дорогой и роскошный вид, а правильный уход поможет сохранить его насыщенность надолго.
7. Глубокая брюнетка с эффектом блеска
Темный коричневый оттенок с отчетливым блеском придает волосам здоровый вид, глубину и загадочность.
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