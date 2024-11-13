Ученые выяснили, как выглядит самая привлекательная женская фигура, и опровергли популярный миф о талии и бедрах

Ученые из Университета Констанца (Германия) определили самые привлекательные параметры женского тела, и это не соотношение объема талии к бедрам в "0,7" и не "90-60-90". По их данным, самая привлекательная фигура имеет ярко выраженный S-образный контур от груди до бедер.

Видео дня

Поэтому модельные параметры многим кажутся непривлекательными в то время, когда Ким Кардашьян, Мерлин Монро, Ники Минаж и другие знаменитости стали иконами. Как отмечают исследователи, именно общая "кривизна" женщины делает ее привлекательной, а не только наличие тонкой талии.

Ранее так называемым стандартом красоты было соотношение объема талии к объему бедер в 0,7. Этот параметр определяют путем деления окружности талии на окружность бедер. В заключении, чем меньше эта цифра, тем идеальнее фигура.

Как отмечают современные исследователи, соотношение талии к бедрам было важным для уровня привлекательности как признак базовой репродуктивной пригодности.

"Поскольку более широкие бедра и большее распределение жира в нижней части тела связаны с положительными результатами беременности, эволюционные психологи предположили, что наш мозг, возможно, эволюционировал, чтобы считать это соотношение привлекательным. Обычно "идеальным" уровнем привлекательности считается соотношение 0,7, что означает, что талия на 30 процентов меньше бедер", – объясняет Daily Mail.

Но актуальные исследования утверждают, что этот метод определения действует только на женщинах с небольшим весом. Для обладательниц Plus Size весомую роль играют именно изгибы, а не ширина талии.

Чтобы прийти к своей теории, исследователи профессор Рональд Хюбнер и Эмили Софи Уфкен провели два эксперимента, в обоих из которых участники оценивали привлекательность простых рисунков женщин с разными параметрами.

В первом случае тела имели идеальные данные соотношения в 0,7, поэтому теория "в 30%" действительно оправдалась.

Во втором ученые решили не делать их идеальными, а рисовали очертания на основе реальных женщин в очень тесных корсетах. Теория снова оправдалась на стройных телах, однако потерпела крах на больших объемах. Более того, "0,7" было оценено как наименее привлекательную фигуру.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые назвали две отрицательные эмоции, которые могут быть полезны людям. Они играют ключевую роль в формировании поведения и познания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!