Ученые назвали две негативные эмоции, которые могут быть полезны людям

Новое психологическое исследование показало, что две негативные эмоции людей действительно полезны. Ученые выяснили, что уныние и страх обостряют самоконтроль.

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Согласно результатам исследования, опубликованным в Cognition & Emotion, эмоции играют ключевую роль в формировании поведения и познания. Особенно в отношении исполнительных функций, таких как внимание, решение проблем и торможение.

В то время как положительные эмоции, такие как счастье, обычно ассоциируются с когнитивной гибкостью, роль негативных эмоций, таких как страх и уныние, в исполнительном контроле была менее понятна. Джастин Сторбек и его коллеги провели исследование, выяснив специфическое влияние дискретных эмоций на тормозные процессы, опираясь на такие основы, как теория совместимости эмоций и целей, предполагающая, что эмоции улучшают исполнительные функции на основе их соответствия достижению конкретных целей.

Ученые провели несколько экспериментов. В первом приняли участие 141 участник, которые были случайным образом распределены до одного из четырех состояний эмоций (печаль, страх, счастье или нейтральность). Задача на антисаккаду, измеряющая глазодвигательные торможения, требовала от участников отвести взгляд от визуальной подсказки. Точность регистрировалась как основная мера тормозного контроля. Во всех экспериментах участники также выполняли тест на манипуляции, чтобы оценить эффективность индукции эмоций, а перед выполнением задач на торможение их просили сообщить о своем эмоциональном состоянии. Участники, находившиеся в состоянии печали и страха, показали значительно более высокую точность в антисаккадном задании, они успешно противодействовали рефлекторным движениям глаз в сторону подсказки. Этот результат свидетельствует о том, что уныние и страх улучшают тормозной контроль, помогая участникам сосредоточиться, минимизируя отвлекающие факторы по сравнению с состоянием счастья и нейтральным состоянием, пишет Psy Post.

Во втором эксперименте было 150 участников, которые после индукции эмоций выполняли задания на обратное торможение, где они переключались между наборами целей (например, идентификация по форме, размеру или ориентации). Обратное торможение измеряли, сравнивая время реакции на возврат к ранее релевантному набору целей и новому набору целей, оценивая когнитивное торможение участников при подавлении предыдущих когнитивных наборов.

Состояния печали и страха показали более сильное когнитивное торможение, поскольку участникам понадобилось больше времени, чтобы отреагировать на возврат к предыдущему набору целей. Это свидетельствует о том, что уныние и страх улучшают когнитивное торможение, помогая участникам подавить ранее релевантную информацию, способствующую поддержанию цели при изменении задач.

В следующем эксперименте 154 участника снова были разделены на группы с состоянием уныния, страха, счастья и нейтральным состоянием, с дополнительным состоянием гнева, чтобы проверить, может ли ориентация гнева влиять на торможение. Они выполняли задачу "уходить/не уходить", что требовало быстрой реакции на стимул "уходить" и торможения реакции на стимул "не уходить". Поведенческое торможение измеряли по точности удержания ответов в испытаниях на запрет.

Состояния печали и страха продемонстрировали более высокую точность содержания ответов, что свидетельствует о лучшем поведенческом торможении, чем состояния радости и гнева. Гнев, в частности, нарушал торможение, что свидетельствует о том, что эмоции, ориентированные на отказ, такие как уныние и страх, усиливают тормозной контроль более эффективно, чем эмоции, ориентированные на приближение.

В общем, это исследование показывает, что уныние и страх усиливают тормозной контроль, помогая людям сосредоточиться на соответствующих задачах, подавляя несущественные отвлекающие факторы или автоматические реакции. Эти выводы бросают вызов традиционному мнению о том, что отрицательные эмоции всегда ухудшают когнитивную производительность.

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