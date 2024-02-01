Стильно и уютно: 5 интересных идей, с чем носить объемный свитер

Сперва стоит прояснить, что такое oversize-свитер. Думаете, что это изделие, на несколько размеров больше вашего (например, не S, а L)? Вовсе нет. Для его изготовления используют лекала, адаптированные под разные параметры фигуры. Итак, советуем обращать внимание на надпись на бирке. Если ваш размер – M, то вещь тоже должна быть M (это важно, если не желаете, чтобы силуэт был мешковатым).

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А с чем комбинировать свитер свободного кроя, чтобы быть в тренде в 2024-м году? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. С юбкой миди/макси

Наиболее интересно смотрятся контрастные фактуры. Например, верх – свитер грубой вязки, а низ – шелковые, атласные или хлопчатобумажные юбки. Комбинируйте краски в классической палитре, спокойный и яркий оттенок или же создавайте монохромные луки – любой из этих вариантов будет удачным.

2. С брюками клеш

Это – максимально простой и комфортный аутфит. Попробуйте срифмовать контрастные (черный с белым) или нежные пастельные оттенки (например, светло-розовый свитер и молочные брюки или светло-фисташковый джемпер и песочные брюки). Завершите образ маленькой или средней сумкой и грубыми ботинками. Готово!

3. С широкими брюками

Тотальный оверсайз! Не бойтесь надевать объемные верх и низ, ведь это – одна из самых стильных комбинаций в 2024-м году. Если же хотите сделать лук более женственным, добавьте к нему акценты в виде шелкового платка, красной помады на губах, массивных сережек или банта на распущенных волосах.

4. С кожаными/с эффектом металлик брюками

Такой вариант стилизации подойдет тем, кто любит пребывать в центре внимания или носит экстравагантные вещи. Здесь есть важный нюанс: поскольку низ вашего образа будет самодостаточным, верх советуем подбирать однотонный и в спокойной цветовой гамме. Только так ансамбль будет выглядеть "дорого" и актуально.

5. С мини-юбкой

Объемный свитер и мини – тренд последних лет. Чаще всего его используют в лучших традициях preppy-эстетики: сочетают юбки с джемперами с контрастными окантовками или эмблемами университетов. Если вам это не по душе, то попробуйте беспроигрышный вариант – срифмуйте однотонные вещи в стиле Old Money.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти нескучных идеях, с чем носить штаны зимой. Добавьте в образ несколько трендовых изделий – и он станет утонченным.

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