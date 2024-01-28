С чем носить брюки зимой: 5 нескучных идей, которые вам захочется повторить

Комбинации брюк с рубашками, блузами, боди с длинными рукавами или водолазками – это, конечно, стильно, но очень предсказуемо. Добавьте в образ несколько трендовых изделий – и он станет утонченным (предупреждаем: будет сложно отвести взгляд от своего отражения в зеркале).

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Итак, какие модные ансамбли стоит попробовать зимой и весной 2024-го года? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. С жилетом

В аутфит с ярким костюмным или вязаным жилетом удачно впишутся шерстяные или хлопчатобумажные брюки прямого кроя, клеш или палаццо. Делайте ставку на базовую палитру низа (белые, молочные, шоколадные, графитовые или светло-серые модели).

2. Монохром

Это – беспроигрышный модный прием. Срифмуйте в одном образе верх и низ в одинаковых или очень похожих цветах и в разных фактурах. Например, кожаные брюки и вязаный джемпер или твидовые брюки и свитер из ангоры. Не бойтесь экспериментировать!

3. Со свитером-поло

Это – любимая комбинация королевских лиц (особенно в классической цветовой гамме). И их можно понять! Свитер-поло и штаны палаццо или клеш образуют одновременно строгий и расслабленный образ, который прекрасно балансирует силуэт.

4. С oversize-свитером

Сразу отметим, что этот вариант подойдет девушкам среднего и высокого роста. Если рост меньше 160 см, то пропорции фигуры исказятся не в вашу пользу. Все остальные могут смело носить свитеры свободного кроя и брюки (желательно – прямые, с разрезами или силуэтные). Особенно интересно смотрятся образы с кожаным, с эффектом металлик или клетчатым низом.

5. С твидовым пиджаком

Создайте образ, вдохновленный французским стилем. Дополните шерстяные или из костюмной ткани брюки твидовым пиджаком, обувью на стойких каблуках, небольшой кожаной сумкой и, если пожелаете, шелковым платком. Этот аутфит вам добавит особенного шарма.

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