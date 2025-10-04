Современные женщины над этим смеются: 10 забавных причесок, от которых фанатело поколение X

Ни для кого не секрет, что мода не стоит на месте, поэтому многие тренды, которые когда-то были на пике популярности, сегодня теряют свою актуальность. Так, например, эффектные и смелые прически, вызывавшие восхищение у девушек в 80-е и 90-е годы, современницам кажутся довольно смешными.

Однако все же сегодня некоторые инфлюенсеры пытаются воссоздать в своих образах эстетику тех времен, поэтому делают забавные ретро укладки. Редакторы издания Women.com собрали десять причесок, от которых фанатело поколение X.

Химическая завивка

В свое время эта эффектная прическа "разрывала" все тренды, несмотря на то, что имела негативное влияние на волосы, ведь разрушала их структуру. Если же сегодня вам захочется повторить объемную укладку, попробуйте воспользоваться мягкими бигудями и большим количеством стайлинговых средств.

Высокий хвост

Высокий хвост, закрепленный объемной резинкой для волос, был безумно популярным в 80-х и 90-х годах. Даже мировые звезды, как, например, Мадонна, выходили на публику с такой укладкой. Что интересно, эта прическа "возродилась" в 2020-х, однако в более сдержанном формате. Современные модницы делают значительно менее высокий и более свободный хвост.

Стрижка "шегги"

Эта многослойная прическа имела довольно много преимуществ. Прежде всего, волосы всегда были объемными на вид, а также не нужно было проводить много времени перед зеркалом, чтобы сделать красивую укладку. Некоторые современные звезды выбирают такую прическу, чтобы сделать свою внешность более резкой и дерзкой.

Маллетт

В 80-х такую оригинальную стрижку имели Дэвид Боуи, Халк Хоган и Долли Партон, а тысячи модников в мире записывались в очереди в парикмахерские, чтобы ее сделать.

Объемная челка

Эта укладка была очень модной среди подростков поколения X. Объемная и немного лохматая челка в сочетании с кудрями добавляла образу особой нежности.

Объемные кудри

Одной из характерных черт большинства причесок 80-х и 90-х был объем. Вдохновляясь смелыми образами кумиров, модницы делали крупные кудри, которые начесывали и надежно фиксировали средствами для стайлинга.

Двойные пучки со свободными прядями у лица

Поколение X не боялось экспериментировать со своим имиджем и отдавало предпочтение максимализму. Девушки делали объемные пучки, а для того, чтобы создать определенное обрамление лица, оставляли свободные пряди, которые фиксировали гелем.

Гофре

Эта техника укладки обеспечивала огромный объем волос, однако требовала провести довольно много времени перед зеркалом.

"Мальвинка"

В свое время эта прическа занимала ведущую позицию в индустрии моды. Девушки поколения X собирали верхнюю часть волос с помощью объемной резинки, а остальные пряди оставляли распущенными.

Прическа "на выпускной"

В 90-х годах безумно популярным стал зализанный пучок из мелких кудрей. Тогда немало красавиц выбирали именно эту прическу для своих выпускных вечеров.

