Косы снова в тренде: 10 простых и красивых причесок на каждый день

Косы снова на пике популярности и становятся главным трендом в мире причесок, несмотря на то, что сложные плетения и вариации с аксессуарами могут отпугивать. Решение есть – подобрать для своей длины волос простые и красивые варианты, которые можно плести ежедневно на работу, учебу или важные события.

Косы всегда будут выглядеть эффектнее, чем "ленивые" прически, как, например, хвост, пучок или распущенные волосы. Редакторы модного портала Who What Wear собрали элегантные плетения на любой вкус.

Чтобы убрать волосы с лица, можно воспользоваться лайфхаком Сиенны Миллер – английской актрисы, которая вышла на красную дорожку с каре и двумя косами на макушке. Очаровательный вариант можно дополнить легкими локонами.

Актриса Марго Робби для себя выбрала похожий вариант с одним отличием – ее легкие косички остались спадать до плеч. Эта элегантная прическа делается несколько минут, но помогает избавиться от надоедливых прядей у лба.

Для обладательниц длинных волос может быть интересен вариант с косой, заплетенной вдоль лба. Выпущенные пряди придадут сдержанной прическе женственности.

Французская коса с лентой – идеальный вариант для тех, кому нужно открыть декольте и собрать волосы сзади.

Если длина волос позволяет, можно заплести две тугие косы и собрать их в пучки за ушами. Это несложная, но эффектная альтернатива обычному пучку.

Многим женщинам сложно заплести однородные косы, ведь их волосы могут быть неравномерными, из-за чего пряди выбиваются из общей картины. Чтобы избежать проблем, можно заплести двойные косички, разделив волосы на более короткие и длинные.

Чтобы создать более оригинальную прическу, чем классический высокий хвост, можно заплести его в косу и оставить спадать по плечам.

Еще один способ оставить волосы сзади – собрать их в хвост на затылке и закрепить еще одной резинкой, не доплетая до конца. Таким образом часть прядей будет красиво спадать по спине.

Две косички также пользуются популярностью в модной индустрии. На волне популярности сериала "Уэнздей" многие красавицы вспомнили о такой простой, но практичной прическе.

Дреды – это вариант для тех, кто готов один раз потратить время на заплетение, и еще долго после этого наслаждаться результатом. Они просты в уходе, освобождают от необходимости выбирать прическу каждый день и точно будут приковывать взгляды окружающих.

