Самые горячие тренды макияжа для ярких весны-лета 2024 года

В макияже нет жестких правил, прежде всего, это сфера самовыражения. Однако каждый сезон приносит свои яркие тенденции, за которыми следят те, кто хочет быть в тренде. Сезон весна-лето 2024 делает акцент на натуральности, поэтому актуальными становятся универсальные советы. Следует побеспокоиться о качественном увлажнении, нанесении солнцезащитных средств и отдать предпочтение легкой основе вместо насыщенной текстуры тональных кремов.

Эксперты рассказали о самых горячих косметических трендах весны-лета 2024. Это достаточно универсальные советы, которые подойдут всем – независимо от возраста или типа кожи.

Совет 1

Независимо от того, какой макияж вы планируете наносить, всегда начинайте с легкого солнцезащитного крема, поскольку он защищает кожу от вредного ультрафиолетового излучения. Качественный крем с SPF более 30 имеет решающее значение для сохранения молодости и здоровья кожи.

Совет 2

Добиться безупречного цвета лица можно с помощью правильно подобранной основы. Для летних тенденций макияжа лучше выбрать легкие, стойкие формулы, обеспечивающие почти незаметное покрытие.

Совет 3

Смелый макияж глаз – тренд сезона. Пригодится подводка – для летней жары стоит выбрать водостойкую формулу. Экспериментируйте со смелыми формами и яркими цветами, чтобы добавить привлекательные акценты.

Совет 4

Выразительности взгляду можно добавить с помощью насыщенных теней. Визажисты советуют обратить внимание на сочетание матовых, мерцающих и металлических оттенков. Палетка теней для век – от мягких нейтральных до смелых ярких – обязательный тренд сезона.

Совет 5

Попрощайтесь с матовыми губами и приветствуйте сочные блески для губ. Глянцевые губы возвращаются в моду этого сезона. Эффект легкого увлажнения придаст макияжу совершенство и привлекательность. Выберите прозрачные или пигментированные оттенки в соответствии со своим стилем.

Совет 6

Дерматологи советуют обратить внимание на средства, в составе которых есть витамин С. Он помогает осветить и выровнять тон кожи, придавая лицу природного сияния.

Совет 7

Объемные ресницы станут трендом лета 2024 года. Не обязательно прибегать к наращиванию – следует выбрать тушь, которая придаст ресницам длины, объема и выразительности. Для праздничных событий пригодятся накладные ресницы – они в целом безвредны, поскольку полоска прилегает к коже чуть выше линии роста волос.

Кстати, в последнее время в сети популярности набирает техника с условным названием "mascara cocktailing". Речь идет об использовании нескольких щеток, чтобы придать ресницам дополнительный объем, длину и четкость. Детальнее о способе, которым часто пользуются визажисты – читайте в материале.

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