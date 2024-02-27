Как объединить макияж с солнцезащитным кремом: два приема

Солнцезащитный крем защищает от вредных воздействий ультрафиолетовых лучей и имеет решающее значение для сохранения молодости кожи. Однако это средство не всегда хорошо сочетается с макияжем, поэтому возникает соблазн выбрать, например, тональный крем SPF 15 и пропустить предварительный этап нанесения уходовой основы.

Дерматологи предостерегают: полностью отказываться от защитного крема не стоит. Эксперты рассказали, как объединить ежедневный макияж с солнцезащитными средствами.

Дерматолог Айви Ли подчеркнула, что средства из SPF не обладают накопительным эффектом. Уровень защиты не увеличится, если вы нанесете солнцезащитный крем SPF 50 и покроете его тональным SPF 15. Ли отметила, что использование солнцезащитного крема перед макияжем может привести к неравномерному покрытию, поскольку вы можете стереть часть солнцезащитного крема при нанесении декоративной косметики.

Можно заменить основу качественными тонированными солнцезащитными средствами из SPF не менее 30.

Тонированный солнцезащитный крем не обеспечит такое широкое покрытие, как более плотное основание, поэтому это отличный вариант, если вы просто хотите немного выровнять кожу.

Чтобы убрать блеск и оградить кожу от ультрафиолета, можно дополнить макияж и минеральной пудрой, которая придаст эффект матовости. Это также избавит от необходимости обновлять крем SPF каждые 3-4 часа.

Эксперты советуют обращать внимание, чтобы в составе был оксид цинка – он способен блокировать как UVA, так и UVB лучи.

К сожалению, нет стопроцентного эффективного трюка, чтобы наносить солнцезащитный крем и макияж с SPF один раз в день. Вам действительно нужно повторно нанести солнцезащитное средство, чтобы иметь максимальную пользу.

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