Как снять накладные ресницы, не повредив собственные советы

Накладные ресницы – отличный способ придать взгляду выразительности. Это идеальный вариант, который поможет создать эффектный вечерний образ. Привлекательность накладных ресниц заключается в том, что они не влияют на ваши естественные ресницы, так как полоска прилегает к коже чуть выше линии роста волос.

Главное – правильно эти полоски снять. Эксперты рассказали, как отклеить полоски, чтобы не нанести вред своим собственным ресницам или коже вокруг них.

Дженнифер Джонсон, бренд-директор Ardell, объяснила, что иногда накладные ресницы вызывают раздражение кожи и выпадение естественных волосков. Случается это, если отрывать полоски слишком резко. Специалист предложила пошаговую инструкцию, которая поможет минимизировать риски.

Шаг 1

Возникает вопрос: сначала следует очистить кожу или снять накладные ресницы? Джонсон подчеркнула, что накладные ресницы должны быть удалены перед началом процедуры снятия макияжа. Косметические средства не нужны: вы можете снять ресницы, осторожно потянув их за внешний угол. Однако если вы почувствуете, что ресницы дергаются, следует размягчить клейкую ленту. Смочите ватную палочку в жидкости для снятия макияжа и протрите по линии наклеивания полоски.

Шаг 2

Если вы использовали не полоску, а отдельные ресницы, нанесите средство для снятия макияжа на масляной основе на ватный тампон, чтобы ослабить сцепление.

Шаг 3

Эксперты говорят, что накладные ресницы можно использовать до 15 раз при условии надлежащего ухода. Удалите лишний клей из ленты для ресниц, а затем очистите их средством для снятия макияжа. Пригодится ватная палочка. Проведите ею вдоль ленты для ресниц, удалив липкий слой клея. Дайте ресницам высохнуть и только потом поместите в надежное сухое место для хранения. Важно, чтобы на накладные ресницы не попадала влага, прямые солнечные лучи и пыль.

Важные оговорки

"Полосочные ресницы могут держаться до двенадцати часов за одно нанесение, если их наложить правильно", – подчеркнула Джонсон.

Обязательно следует снимать накладные ресницы перед сном, иначе есть риск не только повредить ресницы, но и получить раздражение кожи.

"На самом деле вы можете носить накладные ресницы каждый день, если правильно их накладываете и снимаете. С помощью правильных техник накладные ресницы не доставят дискомфорта деликатной области глаз", – резюмировала специалист.

Джонсон также рекомендует каждый вечер перед сном использовать сыворотку для роста и укрепления ресниц.

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