Как подобрать идеальную красную помаду под тон кожи

Выбор идеальной красной помады – очень ответственная задача. Наверняка все слышали советы о том, что оттенок следует подбирать под цвет глаз, волос или одежды. Однако главное правило состоит в том, что цвет помады не должен "конфликтовать" с естественным тоном кожи.

Есть множество оттенков красной помады – от насыщенного глубокого до более сдержанного и прохладного, и выбор оптимального цвета зависит прежде всего от особенностей кожи. Эксперты рассказали, как сделать правильный акцент на губах, подчеркнув естественную красоту.

Как найти свой идеальный оттенок красного

Прежде всего, стоит определить свой оттенок кожи: теплый, нейтральный или холодный. Теплые полутона могут подчеркнуть огненно-оранжево-красные оттенки, в то время как холодному типу подойдут также насыщенные марсаловые.

Теперь поговорим об интенсивности — вы хотите добиться яркого смелого эффекта или желаете выглядеть сдержанно и элегантно? В первом случае можно выбрать глубокие насыщенные оттенки красного и бордового, которые точно будут привлекать внимание. Для изысканного эффекта выбирайте светло-красные или холодные оттенки.

И не забывайте о покрытии: глянцевое создаст эффект влажных губ и зрительно их увеличит, а матовое придаст акцента и завершенности. Обратите внимание, что для зрелой или сухой кожи матовые покрытия не подходят – они будут пересушивать губы. Можно увлажнить губы легким прозрачным блеском, что придаст сияние.

Красная помада для бронзовой кожи

Если у вас насыщенный бронзовый тон кожи, визажисты советуют выбрать теплый кирпично-красный оттенок, что придаст насыщенности вашему и без того великолепному цвету лица.

Если вы настроены на что-то более дерзкое, попробуйте смелый, пряный красный – он увлажнит и придаст акцента вашему повседневному образу. Насыщенный шоколадно-красный цвет излучает изысканность и прекрасно сочетается с золотисто-коричневым оттенком кожи.

Красная помада для оливковой кожи

Оливковый тон кожи обычно имеет более теплый оттенок и идеально сочетается с оранжевой или коралловой красной помадой. Пригодится также огненно-красный терракотовый карандаш для губ.

Красная помада для нейтрального оттенка кожи

Обладательницам нейтрального оттенка кожи повезло – вам подойдет красная универсальная помада. И холодные и теплые красные отлично сочетаются с нейтральной кожей. Вы можете выбрать мягкую красную помаду теплых тонов, идеально подходящую для ежедневного макияжа. Если вам хочется немного таинственности и обаяния, глубокий, классический красный с прохладным оттенком придаст нотку драматизма.

Красная помада для светлой кожи

Лучшая помада для светлой кожи – это та, которая имеет насыщенный пигмент, при этом не перебивая свой цвет лица. Можно экспериментировать: от нежных розовых оттенков до теплых персиковых. И не забывайте классическую матовую губную помаду – это неподвластный времени тренд, яркий, но прохладный оттенок, дополнит тон кожи.

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