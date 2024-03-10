Как максимально удлинить ресницы: лайфхак, который действительно работает

Независимо от того, пытаетесь ли вы создать максимально нежный и незаметный мейкап или хотите акцентировать внимание яркими цветами, ни один образ не будет завершен без нескольких слоев туши. Возможно, протестировав многие популярные бренды, вы так и не получили обещанного рекламного эффекта заметного удлинения.

На самом деле, весь секрет – в правильно подобранной щеточке и технике нанесения. Эксперты рассказали, как максимально удлинить ресницы.

В последнее время в сети популярности набирает техника с условным названием "mascara cocktailing". Речь идет об использовании нескольких щеток, чтобы придать ресницам дополнительный объем, длину и четкость. Но в этом нет ничего нового, визажисты десятилетиями используют комбинирование для придания взгляду акцентной выразительности.

Визажист Нил Скибелли отметил, что комбинирование следует подбирать индивидуально в зависимости от естественной густоты и длины ресниц и желаемого эффекта.

"Мы привыкли использовать единый универсальный метод, но я думаю, что лучше использовать разные типы щеток, сочетая средства для ресниц способом, который удлиняет и глубоко насыщает пигментом", – подчеркнул Скибелли.

Скажем, вы используете свою любимую тушь для объема. Когда вы наносите несколько слоев, то не всегда получите такую поразительную длину или четкое разделение. Но если дополнительно использовать тушь для подкручивания или удлинения, вы получите новый финиш, поскольку эта щеточка будет иметь другой эффект.

Для начала визажист рекомендует нанести удлиняющую тушь, имеющую более деликатную формулу.

Для второго слоя следует выбрать тушь для увеличения объема или эффектную формулу с разделительной щеткой. Можно взять двустороннюю изогнутую щетку, которая увеличивает объем, не добавляя комков.

Если вы предпочитаете водостойкую тушу, она должна быть последней в вашей линейке нанесения. Следует обратить внимание на тушь, содержащую гиалуроновую кислоту и витамин Е, а также кератин – эти компоненты будут питать ресницы и покрывать водонепроницаемым слоем.

Чтобы получить максимальный результат, следует подождать примерно минуту, пока каждая тушь несколько затвердеет, прежде чем наносить следующий слой.

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