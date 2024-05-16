Рай для минималиста. 10 изящных дизайнов маникюра, которые будут подходить под любой образ
Мир маникюра разделен на две категории: любящие яркие дизайны и обожающие минимализм. Однако, если стоит вопрос, какие ногти сделать, чтобы они подходили под любой образ, красавицы в большинстве своем предпочитают классический маникюр, который не будет сильно выделяться.
Как отмечает Bustle, выбор сдержанного маникюра не обязательно означает приверженность стилю Old Money. Сегодня существует множество вариантов, которые идеально впишутся в нежный образ и точно не заставят выйти за пределы своего комфорта.
Evil Eye
Эта классика не так часто используется в маникюре, но она всегда будет вневременной.
Стразы
Не обязательно ногти со стразами должны быть разноцветными и яркими.
Коровий принт
Классический французский маникюр можно разбавить черными хаотическими пятнышками, благодаря чему получится изящный коровий принт.
Неоновый французский наоборот
Минималистичный маникюр не обязательно должен быть приглушенным и пастельным. Если его сделать в неоновых цветах, но поэкспериментировать с формами, получится интересный дизайн.
Минималистичные волны
Тонкие линии на ногтях одновременно создают игривое настроение и указываются на сдержанность.
Омбре
Омбре – не только свадебный вариант маникюра. Он будет прекрасно выглядеть и в повседневных образах.
Силуэт френча
Этот маникюр благодаря линиям лишь напоминает френч без самого французского.
V-Tip
Если классический френч надоел, на помощь придет маникюр-смокинг.
Геометрические фигуры
Почему бы не попытаться создать геометрию на своих ногтях?
Ромашки
Этот милый весенний маникюр – отличный выбор для невесомого настроения.
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