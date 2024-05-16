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Рай для минималиста. 10 изящных дизайнов маникюра, которые будут подходить под любой образ

Катерина Галущенко
Lady Oboz
2 минуты
96
Рай для минималиста. 10 изящных дизайнов маникюра, которые будут подходить под любой образ

Мир маникюра разделен на две категории: любящие яркие дизайны и обожающие минимализм. Однако, если стоит вопрос, какие ногти сделать, чтобы они подходили под любой образ, красавицы в большинстве своем предпочитают классический маникюр, который не будет сильно выделяться.

Как отмечает Bustle, выбор сдержанного маникюра не обязательно означает приверженность стилю Old Money. Сегодня существует множество вариантов, которые идеально впишутся в нежный образ и точно не заставят выйти за пределы своего комфорта.

Evil Eye

Эта классика не так часто используется в маникюре, но она всегда будет вневременной.

Рай для минималиста. 10 изящных дизайнов маникюра, которые будут подходить под любой образ

Стразы

Не обязательно ногти со стразами должны быть разноцветными и яркими.

Рай для минималиста. 10 изящных дизайнов маникюра, которые будут подходить под любой образ

Коровий принт

Классический французский маникюр можно разбавить черными хаотическими пятнышками, благодаря чему получится изящный коровий принт.

Рай для минималиста. 10 изящных дизайнов маникюра, которые будут подходить под любой образ

Неоновый французский наоборот

Минималистичный маникюр не обязательно должен быть приглушенным и пастельным. Если его сделать в неоновых цветах, но поэкспериментировать с формами, получится интересный дизайн.

Рай для минималиста. 10 изящных дизайнов маникюра, которые будут подходить под любой образ

Минималистичные волны

Тонкие линии на ногтях одновременно создают игривое настроение и указываются на сдержанность.

Рай для минималиста. 10 изящных дизайнов маникюра, которые будут подходить под любой образ

Омбре

Омбре – не только свадебный вариант маникюра. Он будет прекрасно выглядеть и в повседневных образах.

Рай для минималиста. 10 изящных дизайнов маникюра, которые будут подходить под любой образ

Силуэт френча

Этот маникюр благодаря линиям лишь напоминает френч без самого французского.

Рай для минималиста. 10 изящных дизайнов маникюра, которые будут подходить под любой образ

V-Tip

Если классический френч надоел, на помощь придет маникюр-смокинг.

Рай для минималиста. 10 изящных дизайнов маникюра, которые будут подходить под любой образ

Геометрические фигуры

Почему бы не попытаться создать геометрию на своих ногтях?

Рай для минималиста. 10 изящных дизайнов маникюра, которые будут подходить под любой образ

Ромашки

Этот милый весенний маникюр – отличный выбор для невесомого настроения.

Рай для минималиста. 10 изящных дизайнов маникюра, которые будут подходить под любой образ

Ранее OBOZ.UA писал, что сливочно-желтые ногти будут хитом лета. Этот цвет пришел на смену ярким и неоновым трендам.

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