Рай для минималиста. 10 изящных дизайнов маникюра, которые будут подходить под любой образ

Мир маникюра разделен на две категории: любящие яркие дизайны и обожающие минимализм. Однако, если стоит вопрос, какие ногти сделать, чтобы они подходили под любой образ, красавицы в большинстве своем предпочитают классический маникюр, который не будет сильно выделяться.

Как отмечает Bustle, выбор сдержанного маникюра не обязательно означает приверженность стилю Old Money. Сегодня существует множество вариантов, которые идеально впишутся в нежный образ и точно не заставят выйти за пределы своего комфорта.

Evil Eye

Эта классика не так часто используется в маникюре, но она всегда будет вневременной.

Стразы

Не обязательно ногти со стразами должны быть разноцветными и яркими.

Коровий принт

Классический французский маникюр можно разбавить черными хаотическими пятнышками, благодаря чему получится изящный коровий принт.

Неоновый французский наоборот

Минималистичный маникюр не обязательно должен быть приглушенным и пастельным. Если его сделать в неоновых цветах, но поэкспериментировать с формами, получится интересный дизайн.

Минималистичные волны

Тонкие линии на ногтях одновременно создают игривое настроение и указываются на сдержанность.

Омбре

Омбре – не только свадебный вариант маникюра. Он будет прекрасно выглядеть и в повседневных образах.

Силуэт френча

Этот маникюр благодаря линиям лишь напоминает френч без самого французского.

V-Tip

Если классический френч надоел, на помощь придет маникюр-смокинг.

Геометрические фигуры

Почему бы не попытаться создать геометрию на своих ногтях?

Ромашки

Этот милый весенний маникюр – отличный выбор для невесомого настроения.

Ранее OBOZ.UA писал, что сливочно-желтые ногти будут хитом лета. Этот цвет пришел на смену ярким и неоновым трендам.

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