Этот оттенок маникюра станет хитом сезона: как выглядят сливочно-желтые ногти. Фото

Нельзя отрицать, что сливочно-желтый – это новый оттенок лета. От одежды до аксессуаров, модная элита в восторге от дофаминового оттенка.

Как и большинство модных тенденций, она официально появилась на ногтях инфлюэнсеров, после того как дизайном поделился звездный нейл-мастер Том Бачик, пишет HELLO. Его клиентка Селена Гомес похвасталась сливочно-желтым оттенком в Instagram.

Нюанс этого тренда состоит в том, чтобы правильно подобрать цвет и избежать неприглядного желтого. Обратите внимание на кремовый дизайн, а не горчичный или неоновый оттенок.

Как выглядят сливочно-желтые ногти

В отличие от желтого аналога, сливочно-желтый является скорее молочной версией. Он не так ярок и громок, но все равно вызывает солнечные ощущения оптимизма и счастья.

Это идеальный мани для тех, кто хочет добавить нотку цвета в свой образ, не беспокоясь о том, что он будет противоречить наряду, что часто происходит с более яркими оттенками.

И не огорчайтесь, если вам обычно тяжело носить желтый цвет. Утонченность кремового оттенка действительно выделяет его, и эксперименты с более теплыми или более холодными тонами могут помочь вам найти идеальный цвет.

Как разнообразить сливочно-желтый мани

Если вы хотите добавить элегантность своему ману, воспользуйтесь тенденцией хрома, которая захватывает TikTok. Этот тренд стал вирусным и подразумевает использование подобного оттенка кремово-желтого, но с радужным мерцанием.

"Я смешала белый и немного желтого, чтобы создать кремово-ванильный оттенок как основу, а затем смешала две хромированные пудры, – объясняет нейл-мастерица Александра Телеки. – При дневном свете он едва заметен, а вечером, когда свет немного тусклее, он выглядит как красивый серебристый оттенок, хорошо подходящий для особых случаев".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 трендах маникюра, которые будут доминировать летом 2024 года: цветной френч и глазированные ногти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!