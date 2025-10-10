Прическа из детства: что такое индийская коса, которая снова стала трендом
Для многих туго заплетенная коса – символ детства, когда для опрятного вида волос достаточно было собрать их сзади и красиво завязать. Аккуратный пробор, лента на конце или цветная резинка опять стали стильной прической. Но мало кто знает, что ее корни тянутся из индийской культуры.
Индийская коса имеет глубокое значение в культуре Южной Азии и сопровождает девушек с детства. В прошлом она была не просто частью повседневного образа. Через косу транслировались культурные коды и социальный статус. Об этом рассказали редакторы журнала Cosmopolitan.
В годы, когда в школах диктовали единые стили причесок, для многих эта коса ассоциировалась с обязательным и скучным дресс-кодом. Однако сейчас стилисты возвращают ее в моду, трансформируя в современные вариации с элементами декора и легкой небрежности.
Тренд 2025-2026 годов – это не просто идеально заплетенная коса. Ей часто добавляют дополнительный объем, вытягивая пряди в сторону. Также пряди можно украсить декоративными цветами, лентами или металлическими заколками.
Возвращение тренда именно осенью обусловлено тем, что собранные в прическу волосы более защищены от холода, ветра и дождя, чем распущенные локоны.
Как заплести индийскую косу
- Расчешите волосы и сделайте пробор по центру.
- Разделите волосы на три одинаковые части и начните заплетать ближе ко лбу.
- Перекидывайте правую часть над средней, затем левую – над средней. И так повторяйте, пока не доплетете до конца.
- По желанию можно слегка вытянуть пряди сбоку, чтобы придать немного небрежности.
- Задекорируйте цветами, лентой, бусинами или другими аксессуарами.
Советы
- Для тонких волос лучше выбрать объемные техники или использовать пудру для прикорневого объема.
- При выборе украшений следует ориентироваться на их размер и стиль, чтобы они гармонично смотрелись с одеждой.
- Слишком тугая коса может вредить волосам и привести к выпадению.
