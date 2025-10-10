Прическа из детства: что такое индийская коса, которая снова стала трендом

Для многих туго заплетенная коса – символ детства, когда для опрятного вида волос достаточно было собрать их сзади и красиво завязать. Аккуратный пробор, лента на конце или цветная резинка опять стали стильной прической. Но мало кто знает, что ее корни тянутся из индийской культуры.

Индийская коса имеет глубокое значение в культуре Южной Азии и сопровождает девушек с детства. В прошлом она была не просто частью повседневного образа. Через косу транслировались культурные коды и социальный статус. Об этом рассказали редакторы журнала Cosmopolitan.

В годы, когда в школах диктовали единые стили причесок, для многих эта коса ассоциировалась с обязательным и скучным дресс-кодом. Однако сейчас стилисты возвращают ее в моду, трансформируя в современные вариации с элементами декора и легкой небрежности.

Тренд 2025-2026 годов – это не просто идеально заплетенная коса. Ей часто добавляют дополнительный объем, вытягивая пряди в сторону. Также пряди можно украсить декоративными цветами, лентами или металлическими заколками.

Возвращение тренда именно осенью обусловлено тем, что собранные в прическу волосы более защищены от холода, ветра и дождя, чем распущенные локоны.

Как заплести индийскую косу

Расчешите волосы и сделайте пробор по центру. Разделите волосы на три одинаковые части и начните заплетать ближе ко лбу. Перекидывайте правую часть над средней, затем левую – над средней. И так повторяйте, пока не доплетете до конца. По желанию можно слегка вытянуть пряди сбоку, чтобы придать немного небрежности. Задекорируйте цветами, лентой, бусинами или другими аксессуарами.

Советы

Для тонких волос лучше выбрать объемные техники или использовать пудру для прикорневого объема.

При выборе украшений следует ориентироваться на их размер и стиль, чтобы они гармонично смотрелись с одеждой.

Слишком тугая коса может вредить волосам и привести к выпадению.

