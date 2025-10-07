Максимально стильно: лучшие прически для коротких волос

Длинные волосы – это, конечно, очень красиво, но и весьма хлопотно с точки зрения ухода. Именно поэтому все большую популярность набирают различные короткие стрижки.

И не обязательно здесь речь идет о дерзкой и довольно экстремальной пикси. Можно попробовать и что-то менее рискованное, как различные виды каре и боба. На что обратить внимание, чтобы не промахнуться, рассказало издание In Style.

Текстурированное каре

Ежедневно укладывать стрижку, выпрямляя волосы утюжком, это не только большая трата времени, но еще и довольно разрушительная для прядей практика. Именно поэтому стилисты-парикмахеры советуют постригать каре так, чтобы его можно было уложить текстурированными локонами. Помойте голову, но не расчесывайтесь, наберите на ладонь свое средство для стайлинга, наклоните голову вниз и прочешите им пряди с помощью пальцев, а затем помните шевелюру ладонями. Дайте волосам высохнуть естественным образом. Текстурированное каре готово. Лучше всего такая прическа подходит для волнистых и вьющихся волос. Длину выбирайте на свой вкус – хоть до линии челюсти, хоть по плечи.

Французский боб

Изюминкой этой стрижки является челка, которая придает ей французский шарм и непринужденность. Длину здесь обычно делают до подбородка, а концы – рваными. Прическа хорошо высыхает на воздухе. В ежедневном режиме она вообще не требует укладки. Лучше всего такая стрижка подходит к овальным, квадратным и сердцевидным лицам, ведь она выгодно подчеркивает скулы.

Натуральные кудри

Насколько короткую бы стрижку вы ни выбрали, постарайтесь сделать ее так, чтобы она подчеркивала естественную текстуру ваших волос. Чем меньше времени вы будете тратить на укладку, тем лучше будет выглядеть ваша шевелюра. Тем более что естественные кудри сейчас в тренде. Чтобы создать объем, стригите пряди слоями или делайте рваные кончики (выбор техники зависит от конкретного типа волос, так что проконсультируйтесь с мастером), а затем позаботьтесь о тщательном увлажнении – чем кудрявее волосы от природы, тем они суше. А увлажнение помогает лучше подчеркнуть их текстуру.

Прямой боб

Если вы хотите сделать волосы визуально гуще, использовать весь потенциал вашей шевелюры поможет прямой боб без наслоений. Прелесть этой стрижки с четкой нижней линией заключается в том, что ее можно носить выпрямленной для строгого геометрического вида, или высушить феном с круглой щеткой, чтобы придать ей более мягкую форму. Эта стрижка доходит до линии челюсти или чуть ниже и потрясающе смотрится на овальных, квадратных и сердцевидных лицах. Но вовремя освежайте такую стрижку. Посеченные кончики и неровный край разрушают весь замысел.

Пикси

Если вы хотите действительно радикальных изменений, решитесь на стрижку пикси. Это неподвластный времени стиль, который делает образ моложе и более дерзким. Длину можно выбирать от экстремально короткой до переходной бикси. Эта стрижка отлично подходит для овальных, сердцевидных и квадратных лиц. Чтобы получить наилучший результат, попросите сделать вам рваные слои и бэби-челку. Укладывайте волосы, просто взъерошив их со средством для стайлинга после мытья. Это придаст прическе объем и живость.

