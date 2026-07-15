Покорит всех: нежный маникюр, идеальный для лета

Современная индустрия красоты летом 2026 года уверенно держит курс на естественность, аккуратность и простоту исполнения. Большинство популярных нейл-трендов сезона объединяет стремление к лаконичности, что делает руки визуально ухоженными и элегантными.

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На смену слишком ярким и сложным узорам пришел новый абсолютный фаворит – маникюр цвета клубничного молока. Этот нежный дизайн не только покорил социальные сети, но и стал идеальным дополнением к любому летнему гардеробу, отмечает myself.de.

Модный маникюр на лето клубничное молоко

Свое сладкое название "клубничное молоко" этот тренд получил не случайно, ведь нежный полупрозрачный оттенок на ногтях очень напоминает любимый многими с детства молочно-ягодный коктейль. В основе образа лежит специальный бледно-розовый цвет с характерным молочным отливом, который завершается безупречным глянцевым финишем.

Такое покрытие идеально подойдет тем, кто ценит аккуратный вид рук без лишней эпатажности. Огромное преимущество такого маникюра заключается в том, что этот изящный тон подходит абсолютно к любой длине и форме ногтевой пластины, а также гармонично подчеркивает любой оттенок кожи.

Как сделать ногти цвета клубничного молока

Для создания желаемого эффекта необходимо подобрать правильный лак: он должен быть умеренно пигментированным – не совсем прозрачным, но и не полностью плотным. Вы можете использовать как классические лаки, так и стойкие УФ-гели, нанося покрытие в два тонких слоя для достижения идеальной глубины цвета.

Залогом долговечности такого минималистичного дизайна является тщательная предварительная подготовка ногтей. Поверхность ногтя необходимо тщательно очистить и выровнять, а перед нанесением цвета и после него обязательно использовать базовое и качественное верхнее покрытие с эффектом "мокрых ногтей".

Лучшие варианты тренда

Если классическое однотонное покрытие кажется вам слишком простым, этот популярный летний дизайн можно легко разнообразить с помощью нескольких интересных техник:

Жемчужное сияние (хромированный эффект): чтобы придать ногтям загадочный блеск, поверх просушенного цветного слоя втирается нежная зеркальная пудра (втирка), которая закрепляется финишным топом.

Обновленный французский маникюр: традиционный френч заиграет новыми красками, если в качестве основы использовать полупрозрачную розовую базу, а саму линию улыбки на кончиках ногтей прорисовать более насыщенным и плотным розовым цветом.

Нежное клубничное омбре: создание плавного градиента от клубничного основания до молочно-белого кончика с помощью обычной косметической губки поможет создать очень нежный и воздушный летний образ.

OBOZ.UA рассказывал, как сделать гламурный маникюр с блестками.

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