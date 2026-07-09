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Забудьте о французском маникюре: какой гламурный дизайн в моде этим летом

Елена Былим
Lady Oboz
3 минуты
1,1 т.
Новый тренд в маникюре
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Французский маникюр уже много лет остается символом элегантности и универсальности. Однако этим летом стилисты советуют обратить внимание на более смелые и эффектные дизайны ногтей.

Новый тренд сочетает в себе яркие цвета, крупные блестки и глянцевое покрытие, создающее впечатление стеклянной поверхности. Именно такой маникюр всё чаще можно увидеть в социальных сетях и в работах нейл-мастеров, пишет myself.de.

Какой маникюр стал главным хитом лета

Трендовые ногти.

Одним из самых заметных трендов сезона стал дизайн с крупными круглыми блестками, напоминающими маленькие драгоценные камни. В отличие от классического французского маникюра, здесь главный акцент делается именно на сиянии и игре света.

Блестящий маникюр.

Основой такого дизайна обычно служит полупрозрачный желеобразный лак. Благодаря этому блестки как будто "плавают" внутри покрытия, создавая легкий, но в то же время роскошный эффект. Завершает образ чрезвычайно глянцевый топ, который придает ногтям зеркальный блеск.

Какой маникюр вместо френча.
Маникюр на лето.

Какие цвета самые актуальные

Для создания модного маникюра этим летом стилисты рекомендуют использовать насыщенные и сочные оттенки, ассоциирующиеся с тёплым временем года.

Среди самых популярных цветов:

  • бирюзовый;
  • ярко-розовый;
  • коралловый;
  • солнечно-желтый;
  • лавандовый;
  • полупрозрачный розовый с желейным эффектом.
Гламурный маникюр.
Модный дизайн ногтей.
Блестящие ногти.

Именно сочетание этих цветов с крупными блестками делает дизайн современным, стильным и в то же время не слишком перегруженным.

Несмотря на обилие блеска, такой маникюр не выглядит чрезмерно ярким. Секрет заключается в правильном балансе между прозрачной основой и декоративными элементами.

Благодаря этому дизайн выглядит празднично, но остается уместным как для повседневных образов, так и для летних вечеринок или отдыха.

Модный маникюр.

Как сделать модный маникюр самостоятельно

Повторить этот тренд можно и дома. Сначала необходимо нанести базовое покрытие и дождаться его полного высыхания. Затем следует покрыть ногти выбранным цветом и, пока лак ещё немного влажный, аккуратно разместить блестки с помощью пинцета.

Модный цвет ногтей.

После этого дизайн нужно закрепить плотным слоем прозрачного верхнего покрытия. Если же хочется упростить процесс, можно воспользоваться готовым лаком с крупными блестками, нанося его поверх цветной основы. В любом случае завершающим этапом должен стать глянцевый топ, который обеспечит модный "стеклянный" эффект.

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