Забудьте о французском маникюре: какой гламурный дизайн в моде этим летом
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Французский маникюр уже много лет остается символом элегантности и универсальности. Однако этим летом стилисты советуют обратить внимание на более смелые и эффектные дизайны ногтей.
Новый тренд сочетает в себе яркие цвета, крупные блестки и глянцевое покрытие, создающее впечатление стеклянной поверхности. Именно такой маникюр всё чаще можно увидеть в социальных сетях и в работах нейл-мастеров, пишет myself.de.
Какой маникюр стал главным хитом лета
Одним из самых заметных трендов сезона стал дизайн с крупными круглыми блестками, напоминающими маленькие драгоценные камни. В отличие от классического французского маникюра, здесь главный акцент делается именно на сиянии и игре света.
Основой такого дизайна обычно служит полупрозрачный желеобразный лак. Благодаря этому блестки как будто "плавают" внутри покрытия, создавая легкий, но в то же время роскошный эффект. Завершает образ чрезвычайно глянцевый топ, который придает ногтям зеркальный блеск.
Какие цвета самые актуальные
Для создания модного маникюра этим летом стилисты рекомендуют использовать насыщенные и сочные оттенки, ассоциирующиеся с тёплым временем года.
Среди самых популярных цветов:
- бирюзовый;
- ярко-розовый;
- коралловый;
- солнечно-желтый;
- лавандовый;
- полупрозрачный розовый с желейным эффектом.
Именно сочетание этих цветов с крупными блестками делает дизайн современным, стильным и в то же время не слишком перегруженным.
Несмотря на обилие блеска, такой маникюр не выглядит чрезмерно ярким. Секрет заключается в правильном балансе между прозрачной основой и декоративными элементами.
Благодаря этому дизайн выглядит празднично, но остается уместным как для повседневных образов, так и для летних вечеринок или отдыха.
Как сделать модный маникюр самостоятельно
Повторить этот тренд можно и дома. Сначала необходимо нанести базовое покрытие и дождаться его полного высыхания. Затем следует покрыть ногти выбранным цветом и, пока лак ещё немного влажный, аккуратно разместить блестки с помощью пинцета.
После этого дизайн нужно закрепить плотным слоем прозрачного верхнего покрытия. Если же хочется упростить процесс, можно воспользоваться готовым лаком с крупными блестками, нанося его поверх цветной основы. В любом случае завершающим этапом должен стать глянцевый топ, который обеспечит модный "стеклянный" эффект.
OBOZ.UA предлагает узнать, какой педикюр сейчас на пике популярности.
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