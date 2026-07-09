Забудьте о французском маникюре: какой гламурный дизайн в моде этим летом

Французский маникюр уже много лет остается символом элегантности и универсальности. Однако этим летом стилисты советуют обратить внимание на более смелые и эффектные дизайны ногтей.

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Новый тренд сочетает в себе яркие цвета, крупные блестки и глянцевое покрытие, создающее впечатление стеклянной поверхности. Именно такой маникюр всё чаще можно увидеть в социальных сетях и в работах нейл-мастеров, пишет myself.de.

Какой маникюр стал главным хитом лета

Одним из самых заметных трендов сезона стал дизайн с крупными круглыми блестками, напоминающими маленькие драгоценные камни. В отличие от классического французского маникюра, здесь главный акцент делается именно на сиянии и игре света.

Основой такого дизайна обычно служит полупрозрачный желеобразный лак. Благодаря этому блестки как будто "плавают" внутри покрытия, создавая легкий, но в то же время роскошный эффект. Завершает образ чрезвычайно глянцевый топ, который придает ногтям зеркальный блеск.

Какие цвета самые актуальные

Для создания модного маникюра этим летом стилисты рекомендуют использовать насыщенные и сочные оттенки, ассоциирующиеся с тёплым временем года.

Среди самых популярных цветов:

бирюзовый;

ярко-розовый;

коралловый;

солнечно-желтый;

лавандовый;

полупрозрачный розовый с желейным эффектом.

Именно сочетание этих цветов с крупными блестками делает дизайн современным, стильным и в то же время не слишком перегруженным.

Несмотря на обилие блеска, такой маникюр не выглядит чрезмерно ярким. Секрет заключается в правильном балансе между прозрачной основой и декоративными элементами.

Благодаря этому дизайн выглядит празднично, но остается уместным как для повседневных образов, так и для летних вечеринок или отдыха.

Как сделать модный маникюр самостоятельно

Повторить этот тренд можно и дома. Сначала необходимо нанести базовое покрытие и дождаться его полного высыхания. Затем следует покрыть ногти выбранным цветом и, пока лак ещё немного влажный, аккуратно разместить блестки с помощью пинцета.

После этого дизайн нужно закрепить плотным слоем прозрачного верхнего покрытия. Если же хочется упростить процесс, можно воспользоваться готовым лаком с крупными блестками, нанося его поверх цветной основы. В любом случае завершающим этапом должен стать глянцевый топ, который обеспечит модный "стеклянный" эффект.

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