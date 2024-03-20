Почему в женских и мужских рубашках пуговицы с разных сторон: традиции уже много веков

То, что у женских и мужских рубашек пуговицы застегиваются в разную сторону, стало уже настолько привычным делом, что мы даже не задумываемся, а может ли быть у этого какая-нибудь рациональная причина? Но на самом деле она есть.

Итак, если вещь мужская, то пуговицы располагаются справа, а женская – слева. Но ведь по статистике женщины реже бывают левшами, чем мужчины. Как же мы оказались в ситуации, когда почти половине населения приходится застегивать рубашку недоминантной рукой? Некоторые пояснения публикует издание IFL Science.

Одна из наиболее распространенных теорий говорит, что для мужчин пуговицы начали нашивать на одежду с правой стороны во времена, когда распространеннными были дуэли на шпагах и мечах. Оружие принято было носить на левом боку, чтобы его можно было достать правой рукой. Таким образом, если бы камзол или другая одежда застегивалась справа налево, то рукоятка меча с определенной вероятностью застряла бы в застежке. Поэтому ее просто разместили так, чтобы оружие можно было достать без таких затруднений. А со временем традиция закрепилась.

А вот женская одежда имеет такую застежку для того, чтобы ее удобнее было застегивать другому человеку. Сами пуговицы в более или менее современном виде стали популярным элементом одежды в 13 веке. Как и большинство новых технологий, они были очень дорогими. Так что одежду с пуговицами могли себе позволить только состоятельные дамы. Которые также могли позволить себе и горничную, которая помогала бы им с нарядами. Поскольку такая помощница скорее всего была праворукой, застежку на сорочки и платья нашивали так, чтобы удобно ею пользоваться было именно ей, а не владелицей туалета. К тому же это могло быть банальной демонстрацией статуса – такая застежка показывала, что дама была слишком богата, чтобы одеваться самостоятельно.

Еще одна теория тоже связана с высоким положением в обществе. Поскольку богатые женщины, как правило, ездили на лошадях в седле, застежку располагали для них таким образом, чтобы холодный воздух во время поездки не проникал под рубашку.

Причины, почему эта традиция сохранилась, остается непонятной. Ведь мужчины больше не носят при себе шпаг, а женщины в большинстве своем одеваются самостоятельно, независимо от статуса. Однако существует ряд возможных пояснений, что включает в себя производственные процессы при пошиве одежды.

Так пуговицы стали массово применять на женской одежде в 19 веке, когда швейные технологии развились настолько, что стало возможным массовый пошив. Но модельеры и закройщики продолжали использовать старые подходы, которые, по сути, являются пережитком 13 века. Одежду просто разрабатывали на основе старых моделей.

Также разница в застежках могла быть связана с женской эмансипацией в конце 19 века. Так в 1880-х годах постепенно входил в моду более маскулинный крой. Но появляться в определенных местах в мужской одежде было не просто неприлично, но и незаконно. Поэтому разницу делали именно в том, на какую сторону нашивали пуговицы. Один этот нюанс позволял женщине утверждать, что на ней именно дамский наряд, а не мужской костюм.

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